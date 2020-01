Le FBI aurait demandé à Apple d’aider à déverrouiller les iPhones protégés par mot de passe utilisés par Mass Shooter en Floride

Dans une lettre envoyée lundi soir à l’avocate générale d’Apple, Katherine Adams, le FBI a demandé à Apple d’aider à déverrouiller deux iPhones qui, selon les enquêteurs, appartenaient à Mohammed Saeed Alshamrani, qui a effectué un tir de masse sur une station aéronavale en Floride le mois dernier, selon à NBC News.

Le rapport affirme que les iPhones sont protégés par mot de passe, et l’un d’eux semble avoir été endommagé par des coups de feu. Dans une déclaration à NBC News, Apple a déclaré avoir déjà fourni toutes les données en sa possession au FBI:

Nous avons le plus grand respect pour l’application de la loi et avons toujours travaillé en collaboration pour aider dans leurs enquêtes. Lorsque le FBI nous a demandé des informations sur cette affaire il y a un mois, nous leur avons donné toutes les données en notre possession et nous continuerons à les soutenir avec les données dont nous disposons.Apple a fait face à une situation similaire en 2016, lorsqu’un Un juge fédéral a ordonné à la société d’aider le FBI à pirater l’iPhone appartenant à Syed Farook, l’un des tireurs des attaques de décembre 2015 à San Bernardino, en Californie. Apple s’est opposé à l’ordonnance, notant qu’elle créerait un “dangereux précédent” avec des risques de sécurité.

Le différend d’Apple avec le FBI s’est terminé en quelques semaines à peine après que le gouvernement américain a trouvé un autre moyen d’accéder aux données sur l’iPhone grâce à l’aide de la firme israélienne Cellebrite et a retiré le procès.

Sur la base de sa déclaration, il semble qu’Apple continuera à prendre une position ferme en refusant de déverrouiller les iPhones pour le FBI.

