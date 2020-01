Le FBI déverrouille avec succès l’iPhone 11 Pro dans l’Ohio, jetant le doute sur les affirmations selon lesquelles il a besoin de l’aide d’Apple dans un boîtier de tir de masse en Floride

De nouvelles questions ont été soulevées au sujet de la dernière demande du FBI demandant à Apple de briser le cryptage de son iPhone, après que Forbes a découvert un mandat de recherche indiquant clairement que les agents fédéraux disposent déjà d’outils qui peuvent accéder aux données sur les derniers modèles d’Apple pour iPhone.

Le rapport indique que les enquêteurs du FBI en Ohio ont récemment utilisé la boîte matérielle GrayKey pour déverrouiller un iPhone 11 Pro Max. L’iPhone appartenait à Baris Ali Koch, accusé d’avoir aidé son frère condamné à fuir le pays en lui fournissant ses propres papiers d’identité et en mentant à la police. Il a maintenant conclu un accord de plaidoyer et attend sa condamnation.

L’avocat de Koch a confirmé à Forbes que l’iPhone était verrouillé avec un mot de passe lorsqu’il est entre les mains du FBI et que le code n’a jamais été révélé aux forces de l’ordre, et l’accusé n’a pas été contraint d’utiliser son visage pour déverrouiller le téléphone via Face ID.

Créée par une société nommée Grayshift, GrayKey est une boîte grise portable qui a déjà été utilisée par les forces de l’ordre pour déchiffrer le code d’accès sur les iPhones. Les détails complets sur le fonctionnement des derniers GrayKey ne sont pas connus, bien qu’Apple travaille continuellement pour corriger les types d’exploits utilisés par ces appareils.

Mandat de perquisition du FBI de l’Ohio

Forbes a précédemment révélé une brochure GrayKey qui montrait qu’il fonctionnait sur des appareils plus anciens, et les deux iPhones acquis par le FBI dans le cas le plus récent de Pensacola sont un ‌iPhone‌ 5 et un ‌iPhone‌ 7, ce qui suggère fortement que les enquêteurs sont déjà capables de les déverrouiller.

Le président Donald Trump et le procureur général William Barr ont également pesé sur la dernière impasse de cryptage ‌iPhone‌ entre Apple et le FBI, tous deux exhortant le géant de la technologie à aider à déverrouiller les iPhones utilisés par le tireur de Pensacola.

Les responsables du ministère de la Justice affirment avoir besoin d’accéder aux iPhones pour voir les messages d’applications cryptées comme Signal ou WhatsApp pour savoir si le tireur a discuté de ses plans ou a eu de l’aide. Apple affirme avoir déjà fourni aux responsables de l’application des lois des informations provenant du compte iCloud d’Alshamrani, ce qui correspond à toutes les données en sa possession.

Des déclarations d’Apple suggèrent qu’il se prépare à une bataille similaire à celle à laquelle il a été confronté en 2016 dans l’affaire de tir à San Bernardino, indiquant que la société n’a pas l’intention de créer une porte dérobée dans son logiciel, indépendamment des motifs du gouvernement américain. Apple avait précédemment déclaré que cela créerait de “nouvelles faiblesses dangereuses” et que l’affaiblissement de la sécurité “n’a aucun sens”.

