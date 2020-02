Le FBI n’a toujours pas réussi à déverrouiller l’iPhone utilisé par Mass Shooter en Floride l’année dernière

Les responsables du FBI n’ont toujours pas réussi à déverrouiller un iPhone protégé par mot de passe qui, selon les enquêteurs, appartenait à Mohammed Saeed Alshamrani, l’auteur d’une fusillade de masse dans une station aéronavale en Floride en décembre.

La divulgation a été faite par le directeur du FBI, Christopher Wray, lors d’une audience devant le comité judiciaire de la Chambre aujourd’hui, selon Bloomberg. Wray a déclaré au représentant Matt Gaetz (R-FL) que le FBI est “actuellement engagé avec Apple dans l’espoir de voir si nous pouvons obtenir une meilleure aide de leur part afin que nous puissions avoir accès à ce téléphone”, affirme le rapport.

Le mois dernier, le FBI a demandé à Apple son aide pour déverrouiller l’iPhone dans une lettre envoyée à l’avocate en chef de la société, Katherine Adams.

Le président américain Donald Trump et le procureur général américain William Barr ont appelé Apple à aider le FBI à accéder aux données sur l’iPhone, mais la société a précédemment déclaré avoir donné aux enquêteurs “toutes les données en notre possession” et a déclaré “qu’elle continuera pour les soutenir avec les données dont nous disposons. ”

Dans une déclaration de suivi, Apple a déclaré que bien qu’il soit “dévasté d’apprendre la tragique attaque terroriste” à la Naval Air Station, la création d’une porte dérobée sur iOS menacerait la sécurité nationale aux États-Unis:

Nous avons toujours maintenu qu’il n’y a pas de porte dérobée juste pour les bons. Les portes dérobées peuvent également être exploitées par ceux qui menacent notre sécurité nationale et la sécurité des données de nos clients. Aujourd’hui, les forces de l’ordre ont accès à plus de données que jamais auparavant, de sorte que les Américains n’ont pas à choisir entre affaiblir le chiffrement et résoudre les enquêtes. Nous pensons que le chiffrement est essentiel pour protéger notre pays et les données de nos utilisateurs.Apple a fait face à une situation similaire en 2016, lorsqu’un juge fédéral américain a ordonné à la société d’aider le FBI à déverrouiller un iPhone appartenant à Syed Farook, l’un des tireurs du Attentats de décembre 2015 à San Bernardino, en Californie. Apple s’est opposé à l’ordonnance, notant qu’elle créerait un “dangereux précédent”.

Remarque: En raison de la nature politique de la discussion sur ce sujet, le fil de discussion se trouve dans notre forum Nouvelles politiques. Tous les membres du forum et les visiteurs du site sont invités à lire et à suivre le fil, mais la publication est limitée aux membres du forum avec au moins 100 messages.

.