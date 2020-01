Le FBI veut l’aide d’Apple pour déverrouiller à nouveau les iPhones

Le FBI demande à nouveau l’aide d’Apple pour déverrouiller les iPhones. Cette fois, cela fait partie d’une enquête sur l’attaque par balle qui a tué trois personnes à la Naval Air Station à Pensacola, en Floride, le mois dernier (via NBC News).

Déverrouillage des iPhones

Le FBI pense que deux iPhones appartenaient à Mohammed Saeed Alshamrani, qui est le principal suspect de l’enquête. L’agence a envoyé une lettre à l’avocat général d’Apple lundi, disant que bien qu’elle ait été autorisée à rechercher les iPhones, elle ne le peut pas car ils sont protégés par des mots de passe.

Apple a déclaré avoir travaillé avec l’agence:

Nous avons le plus grand respect pour l’application de la loi et avons toujours travaillé en collaboration pour aider dans leurs enquêtes. Lorsque le FBI nous a demandé des informations sur cette affaire il y a un mois, nous leur avons donné toutes les données en notre possession et nous continuerons à les soutenir avec les données dont nous disposons.

San Bernardino

Ce n’est pas la première fois que le FBI demande à Apple de déverrouiller un iPhone. Lors d’une enquête de 2015 sur une fusillade à San Bernardino, en Californie, le FBI a demandé à Apple de déverrouiller un iPhone 5c en possession du tireur. Apple ne pouvait pas le faire puisque l’iPhone avait un code d’accès.

Ensuite, le FBI a obtenu une ordonnance du tribunal pour obliger Apple à créer une version spéciale d’iOS qui permettrait de déverrouiller l’iPhone, créant essentiellement une porte dérobée de chiffrement dans l’appareil. Apple a protesté dans une bataille publique, et le FBI a finalement payé 900 000 $ US pour un tiers qui a réussi à s’introduire dans l’iPhone.

