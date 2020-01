Le fiasco de la sécurité à domicile de Spectrum montre à quel point les gros câbles continuent de visser les clients – .

Nous avons souvent écrit sur toutes les myriades de façons que les câblodistributeurs trouvent pour foutre leurs clients, du service épouvantable au larding des factures avec des frais fragmentaires. Les entreprises ne se limitent pas à la télévision, cependant, en ce qui concerne l’amabilité des clients. Exemple concret: l’annonce par Charter qu’elle ne prendra plus en charge les systèmes de sécurité domestique que la société de câblodistribution appartenant à Charter Spectrum a imposé à ses clients – ce qui signifie dans certains cas que ces clients ont dépensé des centaines de dollars en caméras et en équipement.

La charte dit non seulement qu’elle ne prendra plus en charge ces produits, les rendant essentiellement inutiles (les appareils individuels fonctionneront, mais il n’y aura plus de surveillance): la société n’offre pas à ce stade de remboursements ou de crédits aux clients pour tout cet équipement. ils étaient incités à acheter non plus.

Selon une annonce aux clients, Spectrum a donné les informations suivantes. “Remarque: nous n’offrons plus le service Spectrum Home Security aux nouveaux clients. À partir du 5 février 2020, nous ne prendrons plus en charge le service Spectrum Home Security. »L’équipement de base de chaque ensemble de services de sécurité domestique, moins les périphériques supplémentaires qui peuvent être achetés, comprend un écran tactile, deux capteurs de porte / fenêtre sans fil, un sans fil détecteur de mouvement, ainsi qu’une pancarte de cour et des décalcomanies de fenêtre.

Un porte-parole de la société a déclaré à la chaîne de télévision locale de télévision californienne KSBY que Spectrum augmentait ses parts et quittait l’entreprise de sécurité résidentielle dont elle “héritait” il y a plusieurs années. Et bien qu’aucun remboursement ne soit prévu à la suite de cela, Charter offre aux clients des réductions Adobe et Ring. Selon Charter, seule une petite partie de sa clientèle globale sera affectée par cette nouvelle – bien que ce soit sans aucun doute un réconfort pour les clients qui ont dépensé des centaines de dollars ou plus pour le forfait de sécurité de leur maison et qui doivent maintenant trouver un alternative.

Autre remarque importante: le micrologiciel des appareils de ces clients Spectrum ne leur permettra apparemment pas de passer à un autre service de sécurité. «Nous nous engageons à rendre cette transition aussi fluide que possible et nous nous sommes associés à deux sociétés de sécurité à domicile de premier plan, Abode et Ring, pour proposer des offres exclusives de services alternatifs surveillés par des professionnels», a annoncé Spectrum aux clients.

Source de l’image: John Raoux / AP / Shutterstock

.