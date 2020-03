Le film “The Banker” sera présenté en avant-première au Musée national des droits civils le 20 mars sur Apple TV +

Apple a présenté cette semaine son premier film original “The Banker” lors d’un événement spécial au National Civil Rights Museum à Memphis, Tennessee, avec les stars Samuel L. Jackson, Anthony Mackie et Nia Long.

Inspiré par de vrais événements, Apple dit que “The Banker” se concentre sur les hommes d’affaires révolutionnaires Bernard Garrett (Mackie) et Joe Morris (Jackson), qui “élaborent un plan audacieux et risqué pour s’attaquer à l’établissement raciste des années 1960 en aidant d’autres Afro-Américains à poursuivre le rêve américain.”

“The Banker” sera présenté en première dans certains cinémas aux États-Unis le 6 mars et sera disponible en streaming sur Apple TV + le 20 mars.

Apple TV + est accessible via l’application Apple TV sur iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV, Mac, certains téléviseurs intelligents Samsung et LG, Amazon Fire TV, Roku, ainsi qu’en ligne sur tv.apple.com, pour 4,99 $ par mois avec un essai gratuit de sept jours. Apple annonce que son application TV sera disponible sur certains téléviseurs intelligents Sony et VIZIO plus tard cette année. .