Le financement iPhone de la carte Apple est disponible, mais vous aurez toujours besoin d’un compte opérateur

Le financement Apple Card iPhone est désormais disponible pour les iPhones débloqués, c’est-à-dire sans carte SIM. Mais les petits caractères indiquent que vous aurez toujours besoin d’un compte avec l’un des quatre principaux opérateurs.

Financement iPhone Apple Card

Ce programme permet aux clients Apple d’acheter un iPhone en le finançant avec une carte Apple. Vous disposez d’un plan de paiement sans intérêt de 24 mois qui fonctionne directement dans iOS Wallet.

Ce type de financement n’était auparavant disponible qu’avec le plan de mise à niveau iPhone, qui n’incluait pas les iPhones déverrouillés, vous deviez donc avoir un service avec AT&T, Verizon, Sprint ou T-Mobile. Mais selon les petits caractères, cette partie n’a pas changé. Souligner le mien:

Échange: Les valeurs d’échange varient. Le prix promotionnel de l’iPhone 11 Pro est après échange de l’iPhone X en bon état. Les valeurs d’échange supplémentaires nécessitent l’achat d’un nouvel iPhone, sous réserve de disponibilité et de limites. Doit être âgé d’au moins 18. Apple ou ses partenaires d’échange se réservent le droit de refuser ou de limiter toute transaction d’échange pour quelque raison que ce soit. L’échange en magasin nécessite la présentation d’une pièce d’identité valide avec photo émise par le gouvernement (la législation locale peut exiger la sauvegarde de ces informations). La taxe de vente peut être évaluée sur la valeur totale du nouvel iPhone. Des conditions supplémentaires d’Apple ou des partenaires d’échange d’Apple peuvent s’appliquer. Prix ​​mensuel: Disponible pour les clients qualifiés et nécessite un APR de 0%, un prêt à tempérament de 24 mois avec les versements mensuels Citizens One ou Apple Card et l’activation de l’iPhone avec AT&T, Sprint, T-Mobile ou Verizon.

Les clients d’Apple qui utilisent des opérateurs prépayés (lève la main) n’ont toujours pas de chance pour un programme de mise à niveau et devront payer intégralement un iPhone déverrouillé.

Lectures complémentaires

[Caltech Wins $1.1B From Apple and Broadcom Over Patent Infringement]

[Apple Card Customers Get 24-Month iPhone Financing]