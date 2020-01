Le fondateur de Huawei dit qu’il peut “ survivre à de nouvelles attaques ” des États-Unis

Huawei a traversé une année 2019 difficile en raison de l’interdiction du commerce américain à son encontre, le forçant à réduire sa dépendance à l’égard des pièces et services fabriqués aux États-Unis. La société a toujours enregistré une croissance importante en raison des téléphones qui disposent toujours des services Google et de son marché domestique, mais elle prévoit que 2020 sera encore plus difficile.

Le fondateur de Huawei, Ren Zhengfei, a déclaré aux participants du Forum économique mondial (h / t: CNBC) qu’il s’attend à ce que les États-Unis intensifient leurs actions contre l’entreprise en 2020.

“Cette année, les États-Unis pourraient intensifier leur campagne contre Huawei, mais je pense que l’impact sur les affaires de Huawei ne serait pas très important”, a déclaré Ren.

“Cette année en 2020, puisque nous avons déjà acquis de l’expérience de l’année dernière et que nous avons une équipe plus forte, je pense que nous sommes plus confiants que nous pouvons survivre à des attaques encore plus nombreuses.”

La question de Google

Huawei a été contraint de se procurer des composants auprès de fournisseurs alternatifs ou de s’appuyer sur la fabrication en interne à la suite de l’interdiction du commerce américain. Mais le fabricant chinois a toujours pu compter sur certains fournisseurs américains pour les pièces, à condition que la propriété intellectuelle dérivée des États-Unis représente apparemment moins de 25% de cette pièce. Cependant, des rapports récents suggèrent que le gouvernement américain pourrait introduire une interdiction encore plus stricte, abaissant le seuil de 25% à 10%.

Le logiciel est sans doute le plus gros problème pour les produits de consommation de l’entreprise. Huawei n’est pas autorisé à utiliser Google Mobile Services sur les nouveaux smartphones et tablettes, et cela reste un problème pour l’entreprise. En fait, la série Huawei Mate 30 n’est pas disponible avec les services Google, tandis que la série P40 (sa première ligne phare de 2020) devrait également manquer la bonté de Google.

Nous prévoyons certainement que les expéditions mondiales de smartphones de Huawei connaîtront une croissance plus lente, voire une baisse en 2020 si l’obstacle de Google n’est pas résolu à ce moment-là. Mais la société essaie de fournir ses propres alternatives, incitant les développeurs à publier des applications sur sa boutique AppGallery, par exemple.

Achèteriez-vous un téléphone Huawei sans les services Google? Donnez-nous votre avis ci-dessous.