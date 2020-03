Le Fonds de secours Netflix donne 100 millions de dollars à Halted Productions

Netflix crée un fonds de secours de 100 millions de dollars pour aider les productions qui ont été interrompues en raison du coronavirus (via Variety).

Fonds de secours Netflix

Environ 120 000 membres d’équipage sont confrontés au chômage.

Les guildes et les syndicats comme IATSE et SAG-AFTRA demandent de l’aide aux gouvernements fédéral et local.

Le responsable du contenu de Netflix, Ted Sarandos, a partagé la nouvelle:

La crise COVID-19 est dévastatrice pour de nombreuses industries, y compris la communauté créative. Presque toute la production télévisuelle et cinématographique a cessé à l’échelle mondiale, laissant des centaines de milliers d’équipes et de casting sans emploi.

Il s’agit notamment d’électriciens, de charpentiers et de chauffeurs, dont beaucoup sont payés à l’heure et travaillent projet par projet. Cette communauté a soutenu Netflix à travers les bons moments, et nous voulons les aider à traverser ces moments difficiles, en particulier pendant que les gouvernements déterminent encore quel soutien économique ils fourniront.

15 millions de dollars iront à des tiers et à des organisations à but non lucratif qui offrent des fonds de secours d’urgence aux membres d’équipage et aux acteurs en chômage. Netflix fera don de 1 million de dollars chacun au Fonds pour les catastrophes SAG-AFTRA COVID-19, au Fonds pour le cinéma et la télévision et à l’Actors Fund Emergency Assistance aux États-Unis. Fondation des Artistes.

