Le forfait de démarrage le plus populaire de SodaStream est de 30 $ de réduction sur Amazon – .

SodaStream a changé la donne lors de sa première apparition, et la société est toujours le plus grand nom de l’eau pétillante maison. C’est tellement moins cher que d’acheter du soda même en vente, et c’est infiniment plus sain compte tenu de tout le sucre et autres déchets que vous trouverez dans la plupart des sodas. Si vous n’avez pas encore de SodaStream à la maison, il est temps de changer cela – et cela fait également un cadeau de Saint-Valentin génial et unique. Le SodaStream Fizzi Sparkling Water Maker Bundle est de loin le meilleur pack de démarrage pour tous ceux qui cherchent à se lancer dans l’action, et c’est 30 $ de réduction en ce moment d’Amazon, qui est le prix le plus bas que nous ayons vu depuis les vacances. Vérifiez-le certainement.

Voici les informations clés de la page du produit:

Faire de l’eau pétillante fraîche en appuyant sur un bouton

Comprend: machine à eau pétillante, (2) bouteilles de CO2 de 60 L, (3) bouteilles de gazéification réutilisables sans BPA de 1 litre, et (2) gouttes de fruits sans calories de 40 ml – saveurs de citron vert et d’orange

Efficacité énergétique, alimenté par un cylindre de CO2. Chaque cylindre carbonate jusqu’à 60 litres d’eau

Compatible avec toutes les saveurs SodaStream et les bouteilles de carbonatation SodaStream (sans BPA et mieux pour la planète) sauf la carafe en verre SodaStream

Visitez SodaStream en ligne ou appelez nos spécialistes de l’eau pétillante au 1-800-763-2258 pour en savoir plus sur nos produits ou recharger votre bouteille de CO2

