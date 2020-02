Le frère de Pablo Escobar veut vous vendre un clone Galaxy Fold de 400 $ qui est définitivement réel

Je suis généralement d’avis que nous ne devrions pas prêter attention à ceux qui le recherchent pour de mauvaises raisons ou sous de faux prétextes, mais je ne pouvais tout simplement pas ignorer cette histoire: Escobar Inc. (oui, cet Escobar) est maintenant dire aux consommateurs qu’il vendra un Galaxy Fold très peu contrefait pour le prix bas et bas de 400 $.

Soyons clairs dès le départ: le produit présenté sur le site Web de la société est très clairement un véritable pli Samsung Galaxy authentique recouvert d’une peau de vinyle or collant avec les logos d’Escobar Inc. giflés au hasard dessus. Soyons également clairs: les spécifications du téléphone, comme le processeur Snapdragon 855, 5 caméras, un écran principal AMOLED de 7,3 pouces et la plupart des autres, sont directement extraites du Galaxy Fold.

Le Galaxy Fold coûte 1980 $. Escobar’s Fold 2 coûte 400 $. Où ces 1580 $ supplémentaires sont-ils constitués? Probablement dans la crédulité de quelqu’un d’assez stupide pour remettre 400 $ à cette entreprise. Si Escobar Inc livrait un tel produit à un prix aussi élevé – ce qu’il ne fera pas -, il perdrait certainement des sommes considérables à chaque vente.

Alors, pourquoi s’embêter avec une arnaque aussi évidente en premier lieu? Il ne me reste plus qu’à spéculer. C’est tellement flagrant, évidemment un Galaxy Fold avec une pellicule de vinyle dessus que quiconque avec huit cellules cérébrales fonctionnelles pourrait le voir, ce qui signifie que le produit décrit ici ne sera jamais livré. Une explication possible est que Escobar tente de vendre ce clone chinois du Fold, fabriqué par un contrefacteur avec une histoire apparemment longue produisant des imitations de Samsung.

Je n’ai aucune idée si ce téléphone “clone” est réel, à quoi il ressemble ou comment il fonctionne. Je soupçonne qu’il est simplement destiné à être utilisé dans le commerce illégal de contrefaçons, vendu à des acheteurs sans méfiance via des marchés de médias sociaux et des publicités Craigslist louches, comme de faux AirPods. Et je peux vous assurer qu’il ne dispose pas d’un processeur Snapdragon 855 ni d’un écran AMOLED pliant de 7,3 “.

Quoi qu’il en soit, la société a publié une vidéo de l’un de ses modèles légèrement vêtus détruisant ce qui semble être un véritable Galaxy Fold 5G avec un marteau. Ils l’ont incendiée. C’est plutôt amusant. Prendre plaisir.