Le futur iPhone 5G d’Apple pourrait être retardé en raison du coronavirus

L’iPhone 5G très attendu d’Apple pourrait être retardé en raison de l’épidémie de coronavirus, selon un rapport des analystes de Bank of America cité par Bloomberg. Les analystes estiment que la sortie de l’iPhone ‌5G d’Apple pourrait être retardée d’un mois cet automne.

Concept iPhone 12 Pro via EverythingApplePro

En plus des retards du «‌iPhone 12‌» d’Apple, les analystes estiment également que la rumeur selon laquelle la date de sortie d’Apple «iPhone 9» ou «iPhone SE 2» pourrait également être repoussée «de quelques mois», citant à la fois des problèmes de chaîne d’approvisionnement et une demande plus faible d’appareils comme à la suite de l’épidémie de coronavirus. La sortie de nouveaux appareils “dépendra de la reprise de la production en avril et mai”.

Les actions d’Apple ont fluctué au cours des dernières semaines au milieu des craintes de COVID-19. Depuis son record de 327,85 $ le 12 février, les actions ont chuté de 13%.

Il y a quelques semaines à peine, Apple a annoncé qu’il n’atteindrait pas ses objectifs de revenus pour le trimestre de mars en raison de l’impact de l’épidémie de coronavirus COVID-19 en Chine. Apple a déclaré qu’il continuait de surveiller la situation et fournirait des informations supplémentaires sur son appel de résultats trimestriels en avril.

Les effets de «COVID-19» ont changé chaque jour, il reste donc à voir combien plus d’impact du virus aura sur les plans 2020 d’Apple.

