Le G7 ThinQ de LG atteint un niveau record de seulement 295 $ sur Amazon

Alors que LG continue de déployer Android 10 sur la série G8 et se tourne vers le prochain G9, c’est maintenant un moment lucratif pour acheter certains des précédents produits phares de LG à bon marché. Aujourd’hui, vous pouvez acheter un tout nouveau LG G7 ThinQ débloqué en usine pour seulement 294,99 $ – le prix le plus bas que nous ayons vu – sur Amazon.

Le LG G7 ThinQ est doté d’un écran QHD + de 6,1 pouces, d’un double appareil photo 16 MP et d’un indice de résistance à la poussière et à l’eau IP68. Sous le capot se trouve une puce Qualcomm Snapdragon 845, 64 Go de stockage avec jusqu’à 2 To de carte microSD étendue stockage, 4 Go de mémoire et une batterie de 3000 mAh. Pour les audiophiles, le téléphone est également livré avec une prise casque standard de 3,5 mm. Ce modèle est déverrouillé en usine et fonctionnera sur les réseaux GSM et CDMA.

Contrairement à certains des modèles G7 présentés dans notre couverture de juillet, tous les téléphones de l’offre d’aujourd’hui sont neufs et directement de LG. Pour un peu plus de confiance, ils incluent également la garantie américaine officielle de LG. La version gris platine est la plus abordable des deux variantes de couleur, mais les deux prix sont inférieurs à ce que nous avons vu dans le passé.

Acheter LG G7 ThinQ: