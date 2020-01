Le Galaxy Fold pourrait remplacer le Galaxy Note dans un avenir pas trop lointain – .

Samsung s’apprête à lancer la série Galaxy S20 et le Galaxy Z Flip à clapet repliable, mais une rumeur a annoncé il y a quelques jours que la société dévoilerait également un «vrai» successeur du Galaxy Fold dès le deuxième trimestre 2020. Le Galaxy Fold 2 ne contiendra pas seulement les meilleures fonctionnalités du Galaxy S20, y compris la puce Snapdragon 865, la prise en charge 5G et cet énorme appareil photo de 108 mégapixels, mais il comportera soi-disant le même couvercle en verre ultra-mince au sommet de l’écran pliable, juste comme le Galaxy Z Flip. Cela permettra à Samsung de regrouper l’appareil avec un stylet S Pen, transformant efficacement le Galaxy Fold 2 en remplacement du Galaxy Note. Et Samsung pourrait bien remplacer la ligne Note par le Fold dans un avenir pas trop lointain.

Lorsque la note originale a été lancée en 2011, elle comportait le plus grand écran disponible sur le marché, à 5,3 pouces, et était livrée avec un stylet intégré. Pendant de nombreuses années, ceux où la caractéristique de signature des téléphones Galaxy Note. À mesure que la technologie s’améliorait, Samsung utilisait des écrans de plus en plus grands pour le téléphone, ainsi que des fonctionnalités S Pen améliorées. Mais l’aube des smartphones tout écran a volé à la note l’une de ces fonctionnalités de signature.

Chaque nouveau téléphone Galaxy S ressemble à la dernière note, et il existe en plusieurs tailles. Le Galaxy S20 le plus abordable aura un écran de 6,2 pouces, tandis que le plus petit modèle Note 10 dispose d’un écran de 6,3 pouces. Le S20 Ultra dispose d’un écran de 6,9 ​​pouces, qui est légèrement plus grand que l’écran de 6,8 pouces du Note 10+.

Nous avons vu des spéculations sur le fait que Samsung fusionnerait les séries Galaxy S et Note depuis quelques années, et il a même été question d’annuler la note après ce rappel embarrassant de la note 7. Maintenant, certaines personnes pensent que Samsung pourrait plier la ligne Note dans l’une de ses séries pliables.

La seule façon pour le Note d’obtenir un écran plus grand est que Samsung opte pour un écran pliant. Et les observateurs de l’industrie ont déclaré au Korea Herald que la nouvelle version du Fold pourrait progressivement remplacer le Galaxy Note.

Le Galaxy Fold d’origine a été un énorme désastre pour Samsung, bien que le géant de la technologie coréen mérite un certain crédit pour avoir résolu tous les problèmes et lancé le combiné. De plus, Samsung a été le premier grand fournisseur de téléphones à se lancer sur un téléphone pliable, un appareil qu’il développe depuis des années. Et nous nous attendions toujours à des problèmes avec les appareils de première génération dotés d’écrans qui se plient.

Mais le prochain modèle devrait déjà être bien meilleur. Il n’y a aucun moyen pour Samsung d’ajouter un stylet à l’expérience Fold sans d’abord réparer l’écran du téléphone. Nous avons largement couvert la fragilité de l’écran du Galaxy Fold l’année dernière. Allez chercher un Galaxy Fold dès maintenant, et vous trouverez de nombreux avertissements à l’intérieur de la boîte qui vous indiquent que l’écran est susceptible d’être endommagé s’il n’est pas manipulé correctement. Ce n’est pas le genre d’écran qui fonctionnerait bien avec S Pens.

Indépendamment du fait que le Fold remplacera la note à l’avenir, le rapport renforce l’idée que le Fold 2 sera livré avec un écran en verre au-dessus de l’écran de 8 pouces, ce qui rendrait possible la prise en charge du S Pen.

Apparemment, les fournisseurs se préparent déjà pour la production de masse de l’appareil, mais le Fold 2 devrait arriver dans les magasins au deuxième semestre, selon le Korea Herald, et non au deuxième trimestre de l’année. Si c’est exact, Samsung pourrait avoir deux téléphones avec des stylets S intégrés au cours du second semestre de 2020, y compris le Galaxy Fold 2 et le Galaxy Note 20. Samsung remplacera probablement le nom de la Note 11 par la Note 20, tout comme il s’agit de à voir avec la série S20.

Tuer la série Note, cependant, ne serait pas nécessairement le meilleur pour Samsung, compte tenu de l’énorme popularité de cette marque, en particulier par rapport à la Fold. Alors peut-être que renommer le Fold dans la série Note pourrait être une meilleure stratégie pour l’entreprise.

Source de l’image: Lee Jin-man / AP / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

