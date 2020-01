Le Galaxy Note 10 Lite avec S Pen et une batterie de 4500 mAh sera mis en ligne en Inde pour 3899 $ ₹ (545 $)

Samsung n’attend pas pour lancer le Galaxy Note 10 Lite sur les marchés mondiaux. À peine deux semaines après ses débuts mondiaux, le Note 10 Lite fait son chemin en Inde, avec des précommandes en direct en ce moment. Samsung vend le téléphone en deux options de mémoire: un modèle de 6 Go / 128 Go pour 38 999 ₹ (545 $) et une option de 8 Go / 128 Go pour 40 999 ₹ (575 $).

Le Note 10 Lite est disponible dans les options de couleur Aura Glow, Aura Black et Aura Red dans le pays, et l’option Aura Red en particulier est magnifique. Avec le Note 10 Lite, Samsung vise à offrir les meilleures fonctionnalités de sa série phare Note 10 à un prix beaucoup plus abordable. En tant que tel, le téléphone perd la conception en métal et en verre pour un châssis en plastique, et il est alimenté par un chipset Exynos 9810.

A part ça, il y a beaucoup à aimer ici. Vous obtenez une énorme batterie de 4500 mAh qui devrait offrir une autonomie de deux jours, un écran AMOLED Infinity-O de 6,7 pouces, trois caméras 12MP à l’arrière et une carte MicroSD pouvant contenir jusqu’à 1 To. Oh, et il y a aussi une prise 3,5 mm – une fonctionnalité qui manque sur les Note 10 et Note 10+ à part entière.

Du côté logiciel, le Note 10 Lite exécute One UI 2.0 basé sur Android 10. Samsung poursuit évidemment les goûts de OnePlus avec le Note 10 Lite, et le téléphone dispose des éléments matériels pour le retirer. Si vous aimez ce que Samsung propose ici, cliquez sur le lien ci-dessous pour être le premier à utiliser le Note 10 Lite. Le téléphone fera son chemin dans les magasins de détail à travers l’Inde à partir du 3 février.