Le Galaxy Note10 + à double carte SIM de Samsung coûte seulement 770 $ sur eBay (330 $ de réduction sur le PDSF)

Si vous êtes sur le marché pour un Note10 + mais que vous ne voulez pas dépenser 1100 $ pour un seul, vous pouvez vous procurer la version internationale sur eBay, qui est livrée avec deux plateaux SIM et coûte seulement 770 $.

Si vous n’êtes pas familier avec le Note10 +, il est livré avec 12 Go de RAM, 256 Go de stockage interne, un écran Quad HD de 6,8 “, une batterie de 4 300 mAh et quatre caméras arrière. Assurez-vous de consulter la revue détaillée de David si vous j’aimerais en savoir plus.

Étant un modèle international, cette version dispose d’un plateau double SIM et est alimentée par le processeur Exynos 9825. En outre, il ne fonctionnera qu’avec les opérateurs GSM, à savoir AT&T ou T-Mobile aux États-Unis, et n’est pas compatible avec d’autres opérateurs américains tels que Verizon et Sprint.

Le combiné est disponible en Aura Black and Glow sur eBay pour 770 $. Le vendeur a reçu 99,7% de commentaires positifs, ainsi que d’excellentes notes de la part des acheteurs. Cependant, si la garantie américaine est importante pour vous, l’achat de la variante américaine peut être plus logique.