Le Galaxy S10 Lite avec Snapdragon 855, une batterie de 4500mAh se lance en Inde pour 39999 $ (561 $)

Deux jours seulement après le lancement du Galaxy Note 10 Lite dans le pays, Samsung a lancé aujourd’hui le Galaxy S10 Lite en Inde. Contrairement aux téléphones phares de la série Galaxy S10 vendus en Inde, le Galaxy S10 Lite fonctionne sur le processeur Snapdragon 855 de Qualcomm sous le capot.

Le Galaxy S10 Lite a été vendu au prix de 39 999 ₹ (561 $) dans le pays pour la variante 8 Go + 128 Go. Samsung n’offre pas la variante de 6 Go de RAM sur le marché indien, du moins pour l’instant. Le Galaxy S10 Lite sera disponible en pré-commande à partir d’aujourd’hui et devrait être mis en vente via Flipkart, Samsung.com, ainsi que par les principaux détaillants hors ligne à partir du 4 février.

Les consommateurs qui pré-réservent le Galaxy S10 Lite seront éligibles pour un remplacement d’écran unique à 1 999 ₹. Samsung offre également une remise en argent de 3 000 ₹ sur les achats effectués par carte de crédit ICICI Bank.

Outre le processeur Snapdragon 855, le Galaxy S10 Lite est également le premier téléphone de Samsung à être équipé de Super Steady OIS. Samsung affirme que Super Steady OIS permet au téléphone d’offrir une “stabilité de type cardan” et un angle de correction plus large. Les autres points forts du téléphone incluent un écran FHD + Infinity-O de 6,7 pouces, des caméras arrière triples avec un capteur principal de 48 MP, une caméra selfie de 32 MP et une batterie de 4500 mAh avec une charge rapide de 25 W.