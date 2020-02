Le Galaxy S10 tombe à un plus bas historique de 550 $ sur Amazon

Alors que le Galaxy S20 et le Galaxy Z Flip pourraient être les téléphones Samsung dans l’esprit de tout le monde en ce moment, c’est aussi le moment idéal pour économiser gros sur l’un des modèles précédents de la société. À l’heure actuelle, vous pouvez acheter un Galaxy S10 déverrouillé d’Amazon en noir pour seulement 549,99 $ – une économie de ~ 200 $ par rapport au prix le plus récent du téléphone.

Le Galaxy S10 de Samsung dispose d’un écran AMOLED de 6,1 pouces avec un capteur d’empreintes digitales à ultrasons intégré. Comme pour le reste de la fiche technique, ce modèle américain déverrouillé comprend un processeur Snapdragon 855, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage avec l’option d’extension microSD , un trio de caméras arrière, une caméra frontale de 10 mégapixels et une batterie de 3 400 mAh. Le Galaxy S10 comprend également des capacités de partage de puissance sans fil et un indice de protection IP68, qui devraient protéger le téléphone jusqu’à 5 pieds d’eau pendant une demi-heure heure.

Si ce dernier accord a suscité votre intérêt, vous voudrez peut-être agir rapidement car cet accord pourrait expirer bientôt si la répartition des stocks de Samsung arrivait à son terme. Cette vente devrait être attrayante pour ceux qui n’ont pas besoin du modèle le plus récent et qui souhaitent avoir la flexibilité d’utiliser cet appareil sur le support de leur choix. Suivez le lien ci-dessous pour en acheter un à l’un des prix les plus bas jamais vus.