Le Galaxy S20 + à double carte SIM coûte seulement 800 $ sur eBay, 400 $ de moins que le modèle américain (mise à jour: maintenant 770 $)

La nouvelle série Galaxy S20 est extrêmement chère, à tel point que Samsung maintient la série S10 en production comme alternative économique. Si vous êtes d’accord avec l’achat d’un modèle destiné aux marchés internationaux, vous pouvez maintenant obtenir un Galaxy S20 + double SIM pour seulement 799,99 $ – 400 $ en dessous du prix du modèle américain.

Il s’agit du modèle SM-G985F / DS, une version double SIM destinée aux marchés internationaux. Cela signifie qu’il a un processeur Exynos 990 au lieu d’un Snapdragon 865, sans capacités 5G. Cependant, il possède toujours un grand écran AMOLED 1440×3200 de 6,7 pouces avec prise en charge de 120 Hz, Android 10 / OneUI 2.0, 128 Go de stockage interne (avec extension microSD), 8 Go de RAM et quatre caméras arrière.

Comme il s’agit d’un téléphone international, il manque une poignée de fréquences couramment utilisées par les réseaux américains (comme la bande 29/30 sur AT&T) et ne fonctionnera pas du tout sur Verizon, Sprint et d’autres opérateurs basés sur CDMA. Si ces inconvénients ne vous dérangent pas, 400 $, c’est beaucoup d’argent économisé.

Le prix du téléphone vient de baisser encore plus et coûte maintenant 769,99 $. Vous pouvez le récupérer à partir du lien ci-dessous.