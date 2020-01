Le Galaxy S20 + a fui dans les images en direct avec des caméras quadruples et un écran plus plat

L’excitation pour la prochaine série de produits phares de Samsung est à son comble, même un mois avant leur sortie. Et avec la sortie des premières images en direct des téléphones, les gens de XDA Developers viennent d’ajouter plus d’allumage à la longue attente des fidèles de Samsung jusqu’en février.

Avec l’aimable autorisation du site, nous savons enfin à quoi ressemblera le Galaxy S20 + – et à quel point les rendus précédents de la série étaient précis. Il s’avère que c’est assez précis. Les images montrent un ensemble de caméras identiques à l’arrière avec quatre caméras empilées à côté d’un module flash et ce qui semble être un microphone supplémentaire, selon XDA. Ce dernier pourrait améliorer radicalement la qualité audio pour l’enregistrement vidéo sur la série, ce qui semble être une grande priorité pour Samsung cette fois-ci.

Notre service VPN préféré est plus abordable que jamais

La décision de Samsung de réorganiser le système de dénomination de ses produits phares n’est apparemment pas la seule surprise qu’il nous réserve. Comme le révèlent les fuites, la société supprime également une signature de la série Galaxy S depuis le S6. L’écran Infinity-O du S20 + – il ne comporte qu’une seule caméra frontale au centre – a des bords beaucoup plus plats que ses prédécesseurs. Maintenant, il y a encore une légère courbe, mais comme le dit la source derrière la fuite, elle est presque plate au toucher.

Aussi surprenant – mais un changement bienvenu – est la décision apparente de Samsung de finalement grandir et d’arrêter de forcer Bixby sur des clients qui, pour la plupart, n’en veulent vraiment pas. Tout cela pour dire qu’il n’y a pas de bouton Bixby de chaque côté du téléphone cette fois-ci.

L’ensemble de la série sera disponible avec une variante 4G et 5G, bien que le marché américain ne devrait obtenir que les modèles 5G. Le téléphone sera alimenté par un Snapdragon 865 aux États-Unis – avec l’ajout du modem X55 le rendant compatible avec les saveurs sous-6 GHz et mmWave des réseaux 5G – et par le propre Exynos 990 de Samsung ailleurs.

Si l’on en croit les rumeurs précédentes, le S20 + lui-même ne sera pas l’offre la plus premium de l’écurie du géant coréen cette fois-ci. Avec la dépréciation de la variante “ e ” de la série Galaxy S, Samsung positionne le S20 régulier pour être le “ plus petit ” du peloton, et ajoute un nouveau modèle ultra-premium à l’extrémité supérieure, bien nommé le Galaxy S20 Ultra. Ce modèle bénéficiera probablement d’un ensemble de technologies d’imagerie bien meilleur que les S20 et S20 +.