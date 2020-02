Le Galaxy S20 apparaît brièvement sur le site de Samsung avant l’événement Unpacked de la semaine prochaine

Les rumeurs et les fuites abondent à propos du prochain produit phare de Samsung, le Galaxy S20. Cette semaine, nous en avons eu un directement de la bouche du cheval: un étui pour le S20 a été brièvement répertorié sur le site allemand de Samsung, illustré avec le téléphone à l’intérieur. La gaffe vient quelques jours avant l’annonce officielle du téléphone.

Le S20 devrait être annoncé lors du prochain événement Unpacked de Samsung, qui se tiendra dans une semaine à partir d’aujourd’hui le 11 février (l’événement pourrait également faire ses débuts sur le Galaxy Z Flip). La page du produit de l’affaire montrait des vues avant et arrière du téléphone et n’offrait aucune surprise; il a une caméra selfie perforée et une grosse bosse rectangulaire à l’arrière.

Image: WinFuture.

Le boîtier lui-même est similaire au boîtier LED disponible pour le Galaxy S10 qui utilise des lumières pour signifier les notifications entrantes, entre autres fonctions.

Nous devrions en savoir plus sur le S20 la semaine prochaine. En attendant, les réservations pour le téléphone sont en direct sur le site de Samsung.