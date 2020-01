Le Galaxy S20 bénéficiera d’une fonctionnalité impressionnante que l’iPhone possédait depuis près de 10 ans – .

Nous avons appris tout ce qu’il y a à savoir sur la conception et le matériel de la série Galaxy S20 grâce à un nombre croissant de fuites. Nous avons également des détails sur la disponibilité du produit phare à venir, y compris les prix et les dates de lancement réelles – les téléphones pourraient être plus chers que prévu, et ils seront lancés à la mi-mars. Avec plus de deux semaines avant la première conférence de presse Samsung Unpacked de l’année, nous avons tout le temps nécessaire pour découvrir les secrets logiciels du Galaxy S20. Et la première devrait être une nouvelle passionnante, car Samsung est apparemment prêt à ajouter une fonctionnalité impressionnante pour iPhone à l’arsenal de trucs du Galaxy S, une fonctionnalité publiée par Apple il y a près de dix ans.

Comme iMessage, AirDrop est le type de fonctionnalité iPhone que les fabricants de téléphones Android, Google inclus, ont eu du mal à reproduire. Comme son nom l’indique, AirDrop vous permet de déposer des fichiers entre des appareils via une connexion Wi-Fi locale qui n’a pas besoin d’Internet ou d’un cloud pour faciliter les transferts. Avec AirDrop, vous pouvez déplacer des fichiers entre des iPhones et d’autres appareils iOS, mais aussi des ordinateurs portables et des ordinateurs de bureau macOS. C’est le moyen le plus simple et le plus rapide de transférer des photos entre amis et le meilleur moyen de déplacer des fichiers entre votre téléphone et votre ordinateur. Sans oublier qu’AirDrop est un énorme tremplin vers un avenir où nous n’aurons pas de ports sur les smartphones, et où une version AirDrop considérablement améliorée gérerait tous les transferts de données vers d’autres appareils.

Source de l’image: développeurs xda

Alors qu’AirDrop est arrivé en 2011, les fabricants d’appareils Google et Android ont eu du mal à sortir une alternative tout aussi appropriée. Alors que Google travaille sur une fonctionnalité appelée Partage à proximité, qui devrait fonctionner comme Android, les fournisseurs Android développent leur propre. Les sociétés chinoises Xiaomi, Oppo et Vivo développent un outil de partage de type AirDrop qui fonctionnera sur tous leurs appareils. Et cela nous amène à la fonction de partage rapide de Samsung.

Le partage rapide a été découvert sur un prototype du Galaxy S20 et peut être installé sur d’autres appareils, bien que le transfert de fichiers ne fonctionne pas pour le moment, rapporte Max Weinbach des développeurs xda. C’est le même leaker qui a déniché un trésor d’informations sur le Galaxy S20, y compris les premières photos de la version Plus du téléphone.

Source de l’image: développeurs xda

Comme AirDrop, Quick Share vous permettra de partager des fichiers avec des personnes à proximité – vous pouvez partager avec des contacts uniquement ou avec tout le monde, et vous pouvez sélectionner un appareil particulier vers lequel transférer des fichiers.

La fonctionnalité sera également accompagnée d’une touche unique qui n’est pas disponible sur iPhone. Le partage rapide vous permettra de télécharger des fichiers jusqu’à 1 Go sur les appareils SmartThings via le cloud de Samsung. Vous êtes limité à 2 Go par jour, selon les captures d’écran, et le fichier sera diffusé sur l’appareil pris en charge à partir des serveurs de Samsung, où il sera stocké temporairement.

Le partage rapide sera probablement disponible sur les anciens appareils Galaxy via les futures mises à jour. Après tout, Samsung ne peut pas réserver cette fonctionnalité aux téléphones Galaxy S20 uniquement.

Source de l’image: Zach Epstein, .

