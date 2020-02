Le Galaxy S20 de Samsung est officiel, mais une nouvelle surprise S20 vient de fuir – .

Samsung a mis fin mardi à toutes les fuites des Galaxy S20 et Z Flip en annonçant les deux nouveaux téléphones phares… du moins le pensions-nous. Tout ce que nous attendions des deux appareils en raison de fuites s’est avéré réel. Apparemment, Samsung n’était pas intéressé à garder quoi que ce soit secret, et l’événement n’a pas eu de surprises excitantes pour les fans de Galaxy S qui gardent une trace des nouvelles technologiques, avec un accent particulier sur l’industrie mobile. Mais devinez quoi: les fuites du Galaxy S20 ne sont pas terminées. Si vous achetez l’une des versions les plus chères du Galaxy S20 – nous vous avons dit comment vous pouvez économiser plus d’argent, en passant – alors vous voudrez voir cette nouvelle fuite, car elle pourrait avoir un impact sur votre décision d’achat.

Les téléphones Galaxy S20 sont disponibles en gris, bleu, rose et noir, bien que cela dépende vraiment du modèle que vous choisissez. Le S20 Ultra n’est disponible qu’en gris et noir, le S20 + n’a pas de version rose et le S20 standard n’a pas d’option de couleur noire. Mais de nouveaux rendus publiés sur Price Baba indiquent que les S20 et S20 + seront disponibles dans une belle version rouge, ce qui n’est pas quelque chose que Samsung a annoncé lors de son grand événement Unpacked plus tôt cette semaine.

On ne sait cependant pas quand cela se produira. Samsung est connu pour rafraîchir la palette de couleurs de ses appareils phares quelques mois après le lancement, mais les nouvelles options de couleur ne sont pas toujours disponibles immédiatement sur tous les marchés. Séparément, un utilisateur de Twitter a publié ce qui semble être une photo réelle du S20 en rouge, et il est rejoint par une version rouge des nouveaux écouteurs Galaxy Buds +:

Cela prouve que Samsung travaille activement sur d’autres couleurs pour son nouveau smartphone, mais vous n’aurez qu’à attendre que la version rouge arrive dans les magasins. Le modèle rouge est la seule nouvelle couleur S20 à fuir depuis le lancement du téléphone, mais Samsung pourrait ajouter des options supplémentaires dans les prochains mois pour stimuler les ventes. Des fuites précédentes ont indiqué que le combiné sera également disponible dans une couleur blanche.

Le prix du Galaxy S20 devrait également baisser au cours des prochains mois, et les partenaires de Samsung offriront aux acheteurs des offres encore meilleures sur les modèles S20. Cependant, lorsque les versions rouges seront lancées, elles ne seront peut-être disponibles que chez Samsung au départ, et vous devrez peut-être payer le prix total de l’autocollant si vous en voulez un.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.