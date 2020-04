Le Galaxy S20 + est le meilleur téléphone T-Mobile pour la plupart des gens

T-Mobile propose une bonne gamme de téléphones à différents prix, allant du haut de gamme jusqu’aux téléphones d’entrée de gamme abordables que vous n’aurez peut-être même pas besoin de financer mensuellement. Samsung domine la sélection Android haut de gamme de T-Mobile, mais c’est loin d’être votre seule option.

Meilleur dans l’ensemble

Samsung Galaxy S20 +

Choix du personnel

Le Galaxy S20 + fait à peu près tout. Il dispose de toutes les dernières et meilleures spécifications, de la prise en charge 5G, d’un affichage de pointe, de superbes caméras arrière qui vous permettent d’obtenir une prise de vue plus proche ou plus large au simple toucher d’un bouton et d’un zoom jusqu’à 30x. Mieux encore, il est moins cher que le S20 Ultra et ne présente pas les mêmes problèmes de mise au point automatique.

1200 $ chez T-Mobile

Produit phare de la productivité

Samsung Galaxy Note 10+

Le Galaxy Note 10+ est un produit phare incroyable, avec un énorme écran QHD de 6,8 pouces, une batterie de 4300 mAh et bien sûr le S Pen. En plus d’écrire, de dessiner et de signer des documents, le S Pen vous permet de contrôler le Note 9 à distance, ce qui signifie que vous pouvez prendre des photos de groupe ou contrôler la lecture de musique sans jamais toucher le téléphone. Il y a aussi un éditeur vidéo intégré et vous pouvez exécuter DeX sur votre ordinateur portable.

1300 $ chez T-Mobile

Batterie toute la journée

LG V60 ThinQ

Le LG V60 est une alternative convaincante aux offres de Samsung pour des centaines de dollars de moins. Vous obtenez le même support Snapdragon 865 et 5G, ainsi que trois caméras polyvalentes, un enregistrement vidéo 8K et une batterie de 5000 mAh qui offre une autonomie incroyablement bonne. Vous pouvez même obtenir la pièce jointe Dual Screen pour doubler la surface de votre écran (au prix d’une légère décharge de la batterie).

800 chez T-Mobile

Produit phare

OnePlus 7T

Nous voulons tous un téléphone phare sophistiqué, mais les prix ont grimpé en flèche au fil des ans. C’est là que le OnePlus 7T entre en jeu – il intègre des spécifications haut de gamme avec un Snapdragon 855+ et un magnifique écran à 90 Hz, pour moins de la moitié du prix du S20 +. Combinez cela avec le logiciel OxygenOS ultra-propre et une excellente qualité de construction, et vous avez un produit phare de valeur assez killer.

500 $ chez T-Mobile

Appareil photo incroyable

Google Pixel 3a

Le Pixel 3a est d’une valeur incroyable, servant de version plus abordable de la gamme phare Pixel de Google. Il a une meilleure autonomie de batterie que le Pixel 4, le même excellent logiciel et même le même appareil photo incroyable qui se classe régulièrement parmi les meilleurs appareils photo pour smartphones sur le marché. En prime, c’est également l’un des premiers téléphones à recevoir chaque nouvelle version d’Android.

400 $ chez T-Mobile

Extra pas cher

Moto G7 Power

Le Moto G7 Power est une question de valeur. Avec une énorme batterie de 5000 mAh à l’intérieur, il offre jusqu’à trois jours d’autonomie en une seule charge et propose des rendez-vous modernes comme USB-C, une charge rapide et un rapport d’aspect de 18: 9. Vous disposez également d’un logiciel assez moderne, avec Android 9 Pie, et vous pouvez toujours étendre les 32 Go de stockage interne avec une carte microSD.

200 $ chez T-Mobile

Vous avez plein d’options

Que vous recherchiez un produit phare à quatre chiffres ou que vous recherchiez la meilleure offre que vous puissiez trouver sur un simple téléphone Android, T-Mobile propose de nombreuses options. Si vous voulez le meilleur téléphone absolu qui fait à peu près tout, il est difficile de se tromper avec le Galaxy S20 +. Vous obtiendrez des caméras incroyablement puissantes, l’un des meilleurs écrans disponibles sur le marché, des vitesses de données 5G et des performances incroyablement rapides.

Bien que ce ne soit pas une mise à niveau nécessaire, vous pouvez aller encore plus loin avec le Galaxy Note 10+, qui offre en grande partie la même expérience mais intègre le S Pen en bonus, qui permet une saisie tactile précise, une opération à distance, etc.

Heureusement, il existe de nombreuses options intéressantes qui ne vous coûteront pas non plus un bras et une jambe. En particulier, il est impossible de ne pas recommander le Pixel 3a, qui apporte presque tout ce que nous aimons de la gamme phare Pixel (sans certains avantages comme la résistance à l’eau et la charge sans fil) dans un corps en plastique plus durable avec le même appareil photo incroyable et une meilleure autonomie de la batterie pour démarrer. Les performances ne correspondront pas à celles des offres phares les plus chères, mais dans presque tous les autres cas, c’est un téléphone formidable à un prix avantageux.