Le Galaxy S20 ne conviendra pas à tout le monde – 10 raisons d’acheter un Galaxy S10 dès maintenant

Samsung expédiera la toute nouvelle série Galaxy S20 à partir du 6 mars, mais contrairement aux dernières années, il a décidé de continuer à produire et à vendre des téléphones Galaxy S10 parallèlement à sa dernière gamme – la société a même baissé ses prix. Bien que les combinés S20 soient de premier ordre, ils commencent à 1000 $ à couper le souffle et omettent quelques fonctionnalités bien-aimées comme la prise casque et les boutons supplémentaires. Pour vous aider à décider si les produits phares Samsung de l’année dernière vous conviennent mieux, nous avons compilé une liste des avantages qu’ils présentent par rapport à leurs successeurs.

Prise casque

Comme le Galaxy Note10 avant lui, la série Galaxy S20 fait ses adieux à la prise casque. Bien que vous puissiez toujours obtenir simplement un adaptateur USB-C vers 3,5 mm, vous ne pourrez pas charger et écouter de la musique en même temps lorsque vous en dépendez. Vous pouvez également vous en tenir exclusivement aux écouteurs Bluetooth, mais ils finiront par manquer de batterie, vous laissant avec un autre appareil dont vous devez charger régulièrement. Si vous ne voulez pas faire face à tout cela, n’importe quel Galaxy S10 pourrait être mieux adapté pour vous.

Position de découpe de la caméra avant

Le Galaxy S20 hérite de la nouvelle position de découpe de la caméra du Note10, qui est en plein milieu de la barre de notification. Si vous voulez un téléphone Samsung qui ne met pas l’avant-centre à l’avant-plan, tous les appareils Galaxy S10 pourraient vous rendre un bon service. Le S10 et le S10e ont tous deux un petit point dans le coin supérieur droit de l’écran, et seul le Galaxy S10 + a une découpe plus large pour faire place à ses deux caméras frontales.

Mises à jour système

Alors que le Galaxy S20 recevra, sans aucun doute, des mises à jour du système plus longtemps que la série Galaxy S10, Samsung a intensifié son jeu de mise à niveau logicielle et a déployé de nouvelles versions d’Android beaucoup plus rapidement qu’auparavant. Le Galaxy S10 et le S9 ont déjà reçu Android 10 en moins de quatre mois après la sortie stable. Dans le passé, les fans de Samsung étaient parmi ceux qui ont dû attendre les mises à niveau le plus longtemps, car il fallait onze mois pour mettre à jour le Galaxy S7 vers Android 8 Oreo.

Avec la sortie de One UI, Samsung a également réussi à maintenir la parité des fonctionnalités dans toutes les générations actuelles de sa gamme. La mise à jour Android 10 / One UI 2.0 offre aux gammes Galaxy S9 et S10 essentiellement les mêmes capacités logicielles, il est donc raisonnable de supposer que le Galaxy S10 héritera de certaines fonctionnalités S20 à l’avenir.

Non 5G

La 5G est la prochaine grande chose, mais elle n’a pas encore été déployée trop largement. Étant donné que le Snapdragon 865 du Galaxy S20 échange un modem 4G sur puce contre un combiné 4G + 5G externe, vous pouvez vous attendre à des compromis sur la durée de vie de la batterie. Ce ne sera pas un problème avec la série Galaxy S10, car leurs anciens processeurs ont toujours un modem intégré à la puce. Bien sûr, il existe une version 5G du Galaxy S10, mais elle comporte de nombreux problèmes, et c’est aussi celle que Samsung a cessé de vendre.

Téléobjectif

Le Galaxy S20 peut offrir d’excellentes options de zoom numérique, mais seul le S20 Ultra a un objectif périscope plié qui fournit également un zoom optique 4x. Il n’y a pas non plus de téléobjectif ordinaire sur aucun téléphone de la dernière gamme. En revanche, les Galaxy S10, S10 + et S10 5G ont tous des zooms optiques 2x grâce à leur optique téléobjectif F2.4 45˚.

Bouton Bixby

La plupart des gens sont probablement ravis que le bouton Bixby ait été supprimé du Galaxy S20, car beaucoup ont probablement accidentellement activé l’assistant vocal mal aimé de Samsung trop souvent. Mais il est possible de reprogrammer le bouton pour le faire ouvrir n’importe quelle application que vous pourriez souhaiter, et vous pouvez personnaliser ce qu’il fait sur des pressions longues et doubles. Bien qu’une option doive toujours être définie par défaut sur Bixby, cela vous donne toujours beaucoup de polyvalence.

Écrans incurvés

Si vous préférez les écrans incurvés, le Galaxy S20 ne sera pas pour vous – bien qu’il ait du verre incurvé en haut de l’écran, le panneau OLED lui-même est plat. Les S10 et S10 + sont les derniers téléphones S de Samsung à proposer des écrans en cascade, pour l’instant. Si vous ne voulez pas du tout de verre incurvé sur votre combiné, le S10e est également une excellente option car sa face avant est complètement plate.

À l’avenir, Android 11 pourrait également atténuer les problèmes possibles avec les écrans en cascade. La mise à jour logicielle introduira une API qui peut gêner intelligemment les applications des boutons de dessin et d’autres éléments d’interface utilisateur importants sur les côtés de l’écran.

Capteur de fréquence cardiaque

Le S20 supprime le capteur de fréquence cardiaque de Samsung, une fonctionnalité qui fait partie de la série S depuis longtemps. Si vous n’avez pas de bracelet de fitness ou de montre connectée avec cette fonctionnalité et que vous avez absolument besoin d’un téléphone capable de vérifier votre pouls, les S10 et S10 + sont le chemin à parcourir.

S10e: le plus petit vaisseau amiral

Le S10e ne mesure que 70 par 142 mm ou 5,8 pouces en diagonale, ce qui en fait l’un des fleurons les plus compacts du marché. Il a principalement les internes comme ses plus grands frères et sœurs et est disponible avec jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Si vous voulez un petit téléphone sans compromis sur le matériel, c’est une excellente option.

Prix

Le Galaxy S20 le moins cher commence à 1000 $. C’est difficile à avaler pour beaucoup, donc c’est génial Samsung a décidé de réduire les PDSF du Galaxy S10 de 150 $ dans tous les domaines. Cela vous donne des prix compétitifs pour des appareils qui apportent toujours presque toutes les cloches et les sifflets que vous pourriez demander à la table, mais notez que les nouveaux PDSF sont encore tout sauf économiques:

Heureusement, il existe souvent des remises qui rendent les appareils moins chers, comme une récente remise sur Amazon où le Galaxy S10 a chuté à un niveau record de 550 $ ou les propres ventes de Samsung en cours ci-dessus. Gardez également un œil sur notre section offres.