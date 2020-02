Le Galaxy S20 n’est pas encore sorti, mais Samsung doit déjà corriger l’une de ses caractéristiques de signature – .

Le Galaxy S20 est le meilleur téléphone de Samsung à ce jour, mais vous ne pouvez pas encore l’avoir. Vous pouvez le précommander et il vous sera livré la semaine prochaine. Mais lorsque vous le sortez de la boîte, il est accompagné de quelques bogues préchargés qui ruineront sa fonctionnalité de signature. Samsung a confirmé qu’il corrigerait cette fonctionnalité, mais n’a pas admis qu’il avait fait quelque chose de mal.

Le Galaxy S20 a trois caractéristiques de signature (si l’on compte le support 5G). Les deux autres sont l’écran 120 Hz et le système de caméra arrière. Les trois téléphones S20 sont équipés d’écrans OLED Infinity-O à 120 Hz, et tous sont équipés de caméras à quatre objectifs, bien que ce soit le S20 Ultra qui offre la meilleure expérience de caméra, du moins en théorie.

C’est cette expérience de caméra que Samsung doit corriger via les mises à jour logicielles. Les premiers examinateurs ont découvert ce qui semble être des problèmes de mise au point importants qui affectent les modes photo et vidéo. Un autre problème concerne la fonction de lissage de la peau des caméras.

Samsung a déclaré qu’une mise à jour est en cours, sans répondre à aucune des critiques, selon The Verge et Input:

Le Galaxy S20 est doté d’un système de caméra révolutionnaire et avancé. Nous travaillons constamment pour optimiser les performances afin d’offrir la meilleure expérience aux consommateurs. Dans le cadre de cet effort continu, nous travaillons sur une future mise à jour pour améliorer l’expérience de la caméra.

Vous vous souvenez d’avril dernier, lorsque les premiers examinateurs de Galaxy Fold ont découvert non pas une, mais deux façons de détruire l’écran pliable? Samsung a dû annuler le téléphone. La refonte de quelques fonctionnalités clés a retardé le lancement du téléphone de cinq mois. Les problèmes du Galaxy S20 sont loin d’être aussi massifs, et les mises à jour logicielles amélioreront probablement toute l’expérience. Cependant, n’oublions pas que Samsung demande de 999 $ à 1399 $ pour un Galaxy S20, un prix qui devrait garantir une excellente expérience globale dès le départ.

Vous pouvez vous renseigner sur les problèmes de l’appareil photo Galaxy S20 et voir de nombreux exemples de photos et de vidéos sur Input et PCMag, ainsi que des comparaisons avec d’autres téléphones. Si vous voulez voir la fonctionnalité la plus impressionnante et la plus fantaisiste du Galaxy S20 Ultra en action, consultez tous les exemples de caméras avec zoom 100x.

Source de l’image: Framesira / Shutterstock

