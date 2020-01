Le Galaxy S20 + pratique confirme un taux de rafraîchissement élevé, un affichage 20: 9 et un scanner d’empreintes digitales à ultrasons

Grâce à une expérience pratique du Galaxy S20 + par les développeurs XDA, nous connaissons maintenant presque toutes les principales spécifications du téléphone. Les fuites confirment le buzz précédent sur la prochaine série phare de Samsung et indiquent que les trois modèles comporteront un écran plus grand avec un rapport d’aspect de 20: 9. Dans le cas du S20 +, cela donne une résolution de 3200 x 1440.

Les téléphones ont également été confirmés pour avoir l’un des taux de rafraîchissement les plus élevés dans l’espace mobile à 120 Hz. Cependant, selon un rapport publié un peu plus tôt dans la journée, les utilisateurs devront peut-être choisir entre un affichage plus fluide ou une résolution plus élevée, car l’option 120 Hz n’est disponible qu’en Full HD +. Le téléphone reviendra automatiquement à 60 Hz à des résolutions plus élevées.

Sous cet écran se trouve un scanner d’empreintes digitales à ultrasons, un peu comme la génération précédente, et contrairement à certains rapports, Samsung pourrait abandonner la technologie des ultrasons au profit d’un capteur optique. Cependant, le rapport n’a pas pu établir si la société utilise le même capteur que la dernière fois ou s’il a mis à niveau le téléphone pour inclure la dernière technologie de Qualcomm, qui offre une zone de numérisation 17 fois plus grande et la possibilité de numériser deux doigts en même temps.

En ce qui concerne les écrous et les boulons du téléphone, il est configuré pour offrir 12 Go de mémoire (comme indiqué précédemment) et un stockage de base de 128 Go. Samsung offrira sans aucun doute de plus grandes options de stockage pour un coût supplémentaire. La capacité de la batterie est évaluée à 4 500 mAh. Les tâches de traitement par téléphone sont, bien sûr, susceptibles d’être partagées entre le nouveau Snapdragon 865 de Qualcomm et le propre Exynos 990 de Samsung en fonction de l’endroit où le téléphone est acheté.

À notre grande consternation, le S20 suivra les traces du Note 10 et abandonnera la prise casque, ce qui en fera le premier smartphone Galaxy S à le faire. Tellement long audio 3,5 mm; vive la audio sans fil!

Alors que d’autres fuites sur le téléphone – et ses deux frères et sœurs – devraient suivre dans les semaines à venir, Samsung restera au courant des mystères restants sur les téléphones lors de son événement Unpacked le 11 février. A bientôt!