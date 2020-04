Le Galaxy S20 prend-il en charge l’eSIM?

Meilleure réponse: Ça dépend. Aux États-Unis, même les modèles S20 déverrouillés nécessitent pour l’instant une carte SIM physique – bien que la prise en charge eSIM puisse être ajoutée dans une future mise à jour logicielle. Les variantes conçues pour d’autres régions peuvent déjà prendre en charge eSIM. Votre meilleur pari est de vérifier auprès de votre opérateur avant d’acheter.

Dépend de l’endroit où vous l’achetez (pour l’instant)

La conception d’un smartphone moderne consiste apparemment à éliminer divers composants matériels, en commençant par les batteries amovibles et en continuant par les prises pour casque, les capteurs d’empreintes digitales et maintenant, même la carte SIM physique. Les eSIM sont excellents – ils vous permettent de vous connecter et de “télécharger” votre forfait téléphonique, en y saisissant votre numéro de téléphone et votre package de données sans avoir besoin de cette minuscule puce en plastique.

C’est pourquoi c’était excitant lorsque Samsung a annoncé que la série Galaxy S20 comporterait un eSIM (abréviation de “SIM intégrée”) à côté du plateau hybride SIM / microSD. En théorie, vous pourriez même utiliser l’eSIM et une carte SIM physique en même temps pour une prise en charge double réseau! Malheureusement, cependant, toutes les variantes du Galaxy S20 ne le prennent pas en charge … pour le moment.

Le propre article de Samsung dans la salle de presse indique que “la disponibilité de l’eSIM peut varier selon le pays et l’opérateur”. En fait, aucun modèle aux États-Unis ne prend en charge l’eSIM – pas même les variantes déverrouillées sur le réseau. Au lieu de cela, vous devrez vous fier uniquement à la carte SIM physique fournie par votre opérateur.

Mais voici la chose: tous les modèles S20 ont techniquement la possibilité d’utiliser des eSIM, il n’a tout simplement pas été activé sur tous les modèles. En théorie, Samsung pourrait proposer une mise à jour logicielle qui permettrait aux utilisateurs des États-Unis d’activer l’eSIM après tout. En attendant, cependant, certaines variantes du S20 dans le monde sont déjà compatibles eSIM, vous devez donc vérifier auprès de votre opérateur avant d’acheter si la prise en charge eSIM est une fonction de création ou de rupture pour vous.

Quels téléphones prennent actuellement en charge l’eSIM?

eSIM est encore une technologie assez nouvelle, mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de téléphones compatibles. En fait, Google et Apple vantent le support eSIM depuis des années, à partir de 2018 avec l’iPhone XS et 2017 avec le Pixel 2, respectivement. Ces téléphones, ainsi que toutes les variantes et les modèles ultérieurs (y compris le Pixel 3a moins cher) disposent à la fois d’eSIM et d’emplacements SIM physiques.

Les pliables ont également largement pris en charge l’eSIM, y compris d’autres appareils de Samsung comme le Galaxy Fold et le Galaxy Z Flip. Le Motorola RAZR, bien qu’exclusif à Verizon aux États-Unis, ne dispose que d’un eSIM; il n’y a aucun support pour une carte SIM traditionnelle.