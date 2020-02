Le Galaxy S20 Ultra à couper le souffle a l’air de valoir chaque centime de ce prix exorbitant – .

Le prix de la série Galaxy S20 de Samsung a été divulgué au cours du week-end dernier, et nous vous en avons parlé hier. Pour faire court, c’est assez choquant. Selon une source qui a eu des informations fiables dans le passé, la nouvelle série S20 commencera à 999 $ pour le Galaxy S20 avec 5G et elle atteindra 1399 $ pour le Galaxy S20 Ultra. C’est énormément d’argent à dépenser même sur un phablet phare, bien qu’il soit encore moins que les 1449 $ qu’Apple facture pour un iPhone 11 Pro Max épuisé. La nouvelle la plus troublante serait toutefois le prix d’entrée de 999 $ pour le Galaxy S20. T-Mobile n’offrirait que les versions Samsung Galaxy S20 avec 5G, donc le modèle sans prise en charge 5G sera moins cher. Cela dit, une rumeur antérieure suggérait que les versions 4G uniquement des Galaxy S20 et Galaxy S20 + ne coûteraient que 100 $ de moins que leurs homologues 5G. Si c’est exact, nous pourrions envisager un prix de 899 $ pour le téléphone Galaxy S20 le moins cher de Samsung. Pour rappel, il s’agit du modèle d’entrée de gamme qui remplace le Galaxy S10e, et il va aller de pair avec l’iPhone 11 d’Apple 1199 $, qui est probablement le smartphone le plus vendu actuellement. Aie.

Les revenus de Samsung sont en baisse constante depuis un certain temps maintenant, et les rapports indiquent que le Galaxy S10e de l’année dernière était le modèle S10 le plus populaire de Samsung, car il était beaucoup plus abordable que les autres. Le prix de son successeur à 899 $ pour commencer serait presque certainement dévastateur pour les ventes, donc nous ne pouvons qu’espérer que certains fils se sont croisés quelque part et ce sera beaucoup plus abordable que lorsque Samsung lancera la nouvelle série Galaxy S20 la semaine prochaine. Mais aujourd’hui, nous allons nous concentrer sur un autre téléphone S20, le Galaxy S20 Ultra haut de gamme. Jusqu’à présent, tout indique que cela vaudra son prix exorbitant, et maintenant une nouvelle vidéo montre un superbe smartphone phare qui ressemble peut-être à un iPhone 11 Pro Max tueur.

Maintenant, quand nous disons «iPhone 11 Pro Max killer», nous ne voulons vraiment dire qu’en termes de design. Les ventes énormes d’iPhone 6 et d’iPhone 7 signifient que des tonnes de fans d’Apple doivent actuellement être mises à niveau. En conséquence, les ventes d’iPhone 11 ont été franchies, et Apple l’a confirmé quand il a annoncé la semaine dernière des bénéfices records pour le trimestre des fêtes. Cela dit, la conception de la série iPhone 11 est la même que la série iPhone XS de 2018 et l’iPhone X de 2017, donc c’est un peu long à ce stade.

Découvrez la nouvelle série de Galaxy S20 de Samsung, et le Galaxy S20 Ultra en particulier. Ce modèle super haut de gamme sera le joyau de la couronne de Samsung pour le premier semestre de 2019, offrant les dernières et meilleures spécifications, un design époustouflant et le système de caméra le plus sophistiqué que Samsung ait jamais créé. Selon des fuites antérieures – et il y a eu beaucoup de fuites, c’est donc presque certainement exact – le Galaxy S20 Ultra dispose d’un écran OLED de 6,9 ​​pouces avec une résolution de 3200 x 1440 et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, un processeur Qualcomm Snapdragon 865, 5G connectivité, jusqu’à 16 Go de RAM, jusqu’à 512 Go de stockage plus prise en charge microSD, un système de caméra arrière à quatre objectifs avec zoom numérique jusqu’à 100x, une caméra selfie perforée de 40 mégapixels et une énorme batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la connexion sans fil charge et charge rapide de 45 W.

Source de l’image: Waqar Khan, YouTube

En un mot, le Galaxy S20 Ultra se profile comme le nouveau smartphone le plus chaud de 2019, et nous doutons que quoi que ce soit le dépassera pendant au moins six mois. Et de plus, toute cette puissance bestiale va être enveloppée dans l’un des designs de smartphones les plus élégants que nous ayons jamais vus. La série S20 a coulé maintes et maintes fois, et maintenant YouTuber Waqar Khan a utilisé toutes ces fuites pour rendre un modèle numérique réaliste du Galaxy S20 Ultra. C’est époustouflant, et c’est presque certainement une représentation précise de ce que nous verrons Samsung dévoiler sur scène lors de l’événement de la semaine prochaine. En fait, Samsung a même réussi à faire en sorte que le gros groupe de caméras à l’arrière soit beau, ce qui n’est même pas le cas d’Apple.

Samsung annoncera le Galaxy S20 Ultra aux côtés du reste de la gamme Galaxy S20 et du smartphone pliable Galaxy Z Flip le 11 février lors d’une conférence de presse Unpacked à San Francisco. En attendant, régalez-vous de ce qui va arriver dans la vidéo ci-dessous.

