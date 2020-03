Le Galaxy S20 Ultra a déjà un match formidable et plus abordable – .

La série Galaxy S20 sera mise en vente vendredi dans le monde entier, mais si vous n’en avez toujours pas acheté, vous devriez attendre pour un peu plus longtemps. C’est parce que nous avons déjà une alternative S20 qui correspond aux téléphones S20 en ce qui concerne la plupart du matériel, et offre même une mise à niveau qu’aucun téléphone Galaxy ou iPhone ne peut fournir. Et oui, c’est encore moins cher que le Galaxy S20.

Oppo vient de dévoiler la série Find X2, qui se compose de deux modèles, dont un Find X2 ordinaire et le Find X2 Pro. Vous vous souvenez peut-être du Find X en tant que produit phare de tous les écrans d’Oppo qui ne comportait aucune encoche. C’est parce qu’il comprenait un système de came selfie coulissant qui n’était pas exactement idéal. Oppo a corrigé tout cela pour la série Find X2, car les deux téléphones sont livrés avec des écrans de 6,7 pouces à 120 Hz dotés d’un affichage perforé, tout comme les téléphones Galaxy S20. De plus, les écrans sont protégés par Gorilla Glass 6 et ont des bords courbes.

Source de l’image: Oppo

Les deux téléphones Find X2 présentent les mêmes spécifications, y compris le processeur Snapdragon 865 avec prise en charge 5G, 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go ou 512 Go de stockage intégré. Il n’y a pas de prise en charge microSD sur les modèles ou sur une prise casque, mais les combinés disposent de capteurs d’empreintes digitales intégrés.

L’expérience de la caméra est légèrement différente, selon le modèle. Le Pro est livré avec trois objectifs, dont deux capteurs de 48 mégapixels (primaire et ultra-large). Le troisième appareil photo est un objectif périscope de 13 mégapixels qui prend en charge le zoom optique 10x et le zoom hybride 60x. Le Find X2 possède un appareil photo principal de 48 mégapixels, un objectif ultra-large de 12 mégapixels et un téléobjectif de 13 mégapixels, mais sans zoom périscope. Il y a une caméra selfie perforée de 32 mégapixels sur les deux téléphones.

Les choses deviennent intéressantes en ce qui concerne la batterie, car ces deux appareils prennent en charge la charge rapide révolutionnaire Oppo 65 W SuperVOOC – nous envisageons respectivement des batteries de 4200 mAh et 4260 mAh pour le Find X2 et X2 Pro. C’est certainement une fonctionnalité que le Galaxy S20 ne peut pas égaler. L’Ultra prend en charge la charge de 45 W, tandis que les deux autres combinés S20 n’atteignent que 25 W.

Enfin, le Find X2 est disponible en versions verre uniquement et céramique, tandis que le Find X2 Pro reçoit une céramique de cuir végétalien.

Source de l’image: Oppo

Si vous pensez que ces appareils ne peuvent pas être bon marché, étant donné ce que vous avez déjà lu, c’est exact. Les téléphones Find X2 seront chers, mais ils seront moins chers que leurs équivalents S20, en particulier le Pro. Le Find X2 coûtera 999 € (1128 $), tandis que le X2 Pro est plus coûteux à 1199 € (1354 $). Cependant, vous devrez vous rendre en Europe pour les trouver où ils commenceront à vendre en mai. La conférence de presse de lancement complète est disponible ci-dessous:

Source de l’image: Oppo

