Le Galaxy S20 Ultra affiche son énorme bosse d’appareil photo dans les premières photos du monde réel

L’année dernière, tous les fabricants de smartphones sont entrés dans une seule pièce et ont choisi un design d’appareil photo orienté vers l’arrière unifié pour les smartphones: une bosse rectangulaire en haut à gauche. C’est la seule explication logique à la multitude d’appareils d’apparence similaire que nous avons vus ces derniers mois, que ce soit l’iPhone 11, le Pixel 4, le Galaxy Note10 et le S10 Lite, ou autres. Nous savons depuis un certain temps que les prochains fleurons de Samsung suivront la même tendance et nous obtenons maintenant des preuves supplémentaires grâce aux images réelles des S20 Ultra et S20 +.

Dans la première photo divulguée en haut du post, vous pouvez trouver le S20 Ultra (à gauche) et le S20 + (à droite) assis l’un à côté de l’autre. Ce n’est pas la première fois que nous voyons le S20 + en direct. Nous l’avons déjà repéré le mois dernier et nous savions qu’il aurait quatre caméras orientées vers l’arrière (12MP primaires, téléobjectif, grand angle et éventuellement macro) avec un flash LED. La nouvelle image corrobore cette disposition de la caméra et est un soulagement compte tenu des premiers rendus suggérant un alignement aléatoire laid.

Galaxy S20 Ultra

Le S20 Ultra, cependant, fait ses débuts photographiques aujourd’hui. Nous nous attendions à une énorme protubérance sur le dos du téléphone, mais cela semble encore plus impressionnant dans les vraies photos que dans les rendus. Environ la moitié de la largeur du téléphone est occupée par ce grand module, qui abrite trois caméras (probablement un capteur principal, grand angle et macro), le flash LED et un trou de microphone dans le carré supérieur, et ajoute un élément inférieur séparé pour l’objectif “100X Space Zoom”. Selon les fuites, ce capteur périscope sera capable de zoom optique 10x, avec un zoom numérique 10x ajouté, pour un total de zoom 100x.

Malheureusement, les images divulguées ne montrent pas beaucoup plus, mais elles suffisent à nous mettre en appétit avant l’annonce officielle de la série S20 le 11 février. Pour plus d’informations sur ce que nous attendons des nouveaux appareils phares S20 de Samsung, consultez Stephen’s vaste rafle de rumeurs.