Le Galaxy S20 Ultra de Samsung est plus durable que vous ne le pensez

Le Galaxy S20 Ultra de Samsung est son produit phare le plus cher à ce jour, à partir de 1400 $ aux États-Unis.Bien qu’il ne soit pas parfait, le téléphone offre un matériel de pointe et ne présente pas de défauts majeurs. Une vidéo de test de durabilité de JerryRigEverything a maintenant révélé (via SamMobile) que le téléphone est également extrêmement impressionnant en termes de durabilité.

La vidéo de test de durabilité révèle que l’écran de 6,9 ​​pouces du téléphone est très résistant aux rayures, contrairement à l’écran pliable du Galaxy Z Flip. Les rayures commencent à apparaître sur l’écran du Galaxy S20 Ultra à partir du niveau 6 sur l’échelle de Mohs. Les objectifs de l’appareil photo à l’arrière du téléphone ne se rayent pas facilement non plus. Semblable à d’autres téléphones phares Samsung récents, le Galaxy S20 Ultra est également très résistant à la flexion.

Le test de durabilité du Galaxy S20 Ultra réalisé par PhoneBuff réaffirme la qualité de construction solide du téléphone. Comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous, le Galaxy S20 Ultra a réussi à survivre à plusieurs tests de chute, les vitres avant et arrière subissant beaucoup moins de dégâts que l’iPhone 11 Pro Max. Cependant, c’est l’iPhone qui a mieux résisté aux chocs latéraux, grâce à son cadre en acier inoxydable plus résistant.

Bien que ces tests montrent clairement que le Galaxy S20 Ultra est assez durable, vous devrez toujours faire attention, car ce n’est pas un appareil robuste.