Le Galaxy S20 Ultra de Samsung pourrait être un tueur d’iPhone, et il a l’air magnifique dans ces images – .

Plus tôt cette semaine, les résultats des tests de référence divulgués lors d’un test de Geekbench 5.1 sur le Samsung Galaxy S20 + non publié ont révélé quelque chose de décevant, mais pas du tout surprenant. Le prochain S20 + de Samsung comprend des spécifications de pointe telles qu’un nouveau processeur Snapdragon 865, 12 Go de RAM et le stockage le plus rapide disponible, mais le nouveau produit phare de 2020 n’est toujours pas aussi rapide ou aussi puissant que les iPhones d’Apple de l’année dernière. Et puisque le nouveau Galaxy S20 + de Samsung ne peut même pas surpasser l’iPhone 11 à partir de 2019, il sera évidemment effacé par les nouveaux téléphones de la série iPhone 12 qu’Apple lancera en 2020.

Ce n’est certainement pas la fin du monde et le téléphone devrait offrir des performances améliorées par rapport à la série Galaxy S10. Mais compte tenu de la rivalité actuelle de Samsung avec Apple et de la rivalité permanente des fans d’Android inconditionnels avec les fans d’Apple, Samsung aimerait certainement atteindre un point où les iPhones vieux d’un an ne surclasseront pas ses tout nouveaux produits phares Galaxy. En fin de compte, il existe cependant un autre smartphone Galaxy S20 avec des spécifications encore plus folles qui pourraient enfin approcher ou même dépasser l’iPhone.

Plus tôt mardi matin, nous vous avons parlé d’une grosse fuite qui a probablement révélé les spécifications du prochain Galaxy S20 Ultra de Samsung. Après qu’Apple ait changé les choses en 2019 en abandonnant le «R» et en le remplaçant par un téléphone simplement appelé «iPhone 11», Samsung suit l’exemple de la société Cupertino (pour changer). Le Galaxy S10e sera remplacé par le Galaxy S20, qui sera le nouveau téléphone Galaxy S d’entrée de gamme. Ensuite, le Galaxy S20 + sera la version optimisée de ce téléphone, et un troisième modèle sera disponible avec les spécifications les plus folles que nous ayons jamais vues dans un smartphone.

Selon la fuite de mardi matin, le Galaxy S20 Ultra embarquera jusqu’à 16 Go de RAM avec d’autres mises à niveau de spécifications et un support microSD. Le stockage amovible sera agréable, mais c’est la mise à niveau potentielle des performances que nous avons en tête. Serait-ce enfin le téléphone Samsung qui correspond, voire surpasse les iPhones d’Apple de l’année dernière?

Source de l’image: Waqar Khan / Windows United

Nous ne le saurons pas avant d’avoir mis la main sur l’un après le lancement de Samsung le 11 février à San Francisco. Ce que nous savons, cependant, c’est que la conception du téléphone a fui il y a quelque temps. Maintenant, le graphiste Waqar Khan a créé de nouvelles images basées sur tout ce que nous avons vu jusqu’à présent. Il a partagé ces nouvelles images du Galaxy S20 Ultra dans une nouvelle vidéo YouTube et dans un article sur un blog appelé Windows United, et le téléphone est vraiment magnifique. Regardez la vidéo intégrée ci-dessous et vous trouverez plus de rendus du téléphone dans cet article de blog.

.