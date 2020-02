Le Galaxy S9 et le Note 9 peuvent maintenant être enracinés – avec beaucoup d’avertissements

Les téléphones fonctionnant au Snapdragon de Samsung, vendus aux États-Unis, sont particulièrement difficiles à casser, et près de deux ans après la sortie de la série S9, l’enracinement des téléphones n’était toujours pas possible. Jusqu’à présent, c’est.

XDA Developers rapporte que Team Syndicate, les personnes qui ont conçu un exploit d’enracinement similaire pour le Galaxy S8, ont désormais craqué le Galaxy S9, S9 + et Note 9.

Cependant, il existe une longue liste de mises en garde que les utilisateurs doivent respecter, et l’exploit ne fonctionne que si vous êtes très en retard sur vos mises à jour Android. Plus précisément, les appareils doivent avoir Android 8 ou 8.1 installé pour que l’exploit fonctionne.

De plus, vous devez flasher le micrologiciel combiné sur l’appareil, ce que XDA explique comme étant “le micrologiciel que Samsung utilise en usine pour les tests”. Cependant, cela entraînera un plafond de 80% sur la capacité de votre batterie.

Une fois que vous avez toute cette configuration, la bonne nouvelle est que Samsung Knox lui-même n’est pas compromis, ce qui signifie que vous pouvez continuer à utiliser des services comme Samsung Pay et Secure Folder. Votre garantie n’est pas non plus annulée, car le chargeur de démarrage n’est pas déverrouillé.

D’un autre côté, bien que la plate-forme de paiement de Samsung fonctionne, Google Pay ne le fera pas. Aucune autre application qui ne s’appuie sur l’attestation SafetyNet, telle que Pokemon Go, ne lâche ce que vous aimez, non?

La liste des mises en garde continue: une fois que tout est configuré, les utilisateurs expérimentés et les passionnés ne pourront pas utiliser TWRP avec cette solution, ce qui signifie que chaque fois que vous démarrez le téléphone, vous devrez passer par un ensemble de mouvements afin de “désactiver la protection en écriture”.

Vous pouvez cependant utiliser le Xposed Framework à côté de cet exploit racine, qui semble être la seule doublure argentée attachée à la longue et compliquée liste de limitations qui l’accompagne.

Si vous êtes toujours curieux de vous y essayer, vous pouvez trouver l’ensemble complet des instructions pour implémenter l’exploit et enraciner votre Galaxy S9, Galaxy S9 + ou Galaxy Note 9 sur les forums de XDA.