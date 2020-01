Le Galaxy Z Flip de Samsung aurait une batterie plus petite que le Galaxy Fold

Le prochain téléphone pliable à clapet de Samsung a été certifié par l’organisme de réglementation chinois 3C plus tôt cette semaine, révélant la prise en charge d’une charge rapide de seulement 15 W. Max Weinbach des développeurs de XDA, qui a partagé hier une vidéo pratique du Galaxy S20, a maintenant mis en lumière le Galaxy Fold 2 de Samsung.

Samsung était très intelligent avec le Galaxy Z Flip (vient de recevoir le mot c’est le nom.)

Ils utilisent du verre ultra fin et du plastique. Samsung superposera un plastique sur le verre ultra mince pour une protection supplémentaire. S’il est rayé, ce n’est que le plastique et non l’écran.

Selon Weinbach, le prochain téléphone pliable sera en effet commercialisé sous le nom de Galaxy Z Flip. Contrairement au Galaxy Fold, le prochain Galaxy Z Flip arborera un écran en verre ultra-fin avec une couche de plastique sur le dessus. La couche de plastique supplémentaire garantit que l’écran ne se raye pas facilement.

Le Galaxy Flip Z dispose d’une batterie de 3300 mAh. Avec le Snapdragon 855, cela devrait être assez bien dans tout. Environ la même batterie en direct que le S10 de taille moyenne.

En ce qui concerne la durée de vie de la batterie, le Galaxy Z Flip sera apparemment un déclassement majeur par rapport au Galaxy Fold. Le téléphone est censé contenir une batterie d’une capacité de 3300 mAh, nettement plus petite que la cellule de 4380 mAh alimentant le Galaxy Fold. Puisqu’il est conçu pour être alimenté par un chipset Qualcomm Snapdragon 855, nous pouvons nous attendre à ce que le téléphone soit à peu près similaire au Galaxy S10 en termes d’autonomie.

Alors que la batterie plus petite est certainement décevante, le Galaxy Z Flip aura toujours un avantage sur le Motorola RAZR. Le téléphone pliable à clapet de Motorola possède une batterie encore plus petite de 2 510 mAh avec une charge rapide de 15 W. Le Galaxy Z Flip devrait également être plus abordable que le Motorola pliable.