Le Galaxy Z Flip est la réponse de Samsung au Moto Razr – voici tout ce que nous savons à ce sujet

La première tentative de Samsung pour les pliables a été la cible de nombreuses critiques, principalement en raison d’une construction fragile, qui a même catalysé le rappel d’unités d’examen, ainsi que d’un prix de luxe qui a dissuadé les acheteurs potentiels. En dépit de quelques hoquets initiaux, Samsung a atteint très près du chiffre d’un demi-million de ventes mondiales, une étape à laquelle s’émerveiller une nouveauté de première génération. Ce trajet cahoteux a enseigné à Samsung des leçons cruciales et l’a aidé à doubler ses efforts sur le suivi. Le résultat, disent les rumeurs, est un téléphone pliable qui s’adapte mieux à votre poche, à la fois physiquement et pécuniaire.

Avec son dévoilement prévu dans moins d’un mois, les rumeurs ont accéléré. Nous avons compilé toutes les fuites et rumeurs qui ont fait surface autour du Galaxy Fold2 jusqu’à présent dans ce résumé facile à analyser. Commençons!

Quel est le nom?

Pour l’éliminer, le prochain téléphone pliable de Samsung portera le numéro de modèle SM-F700F (international, probablement) par rapport au SM-F900F du Fold d’origine, indiquant sa position inférieure dans la hiérarchie. L’un des sites africains de Samsung (via GalaxyClub) a reformulé le numéro de modèle sur une page d’assistance qui a depuis été supprimée. Le nom de code Bloom est lancé pour un usage interne, y compris lors d’une récente réunion à huis clos au CES (photo ci-dessus).

Selon un tweet pas si cryptique du célèbre lecteur @UniverseIce, le Galaxy Fold2 dont nous avons parlé pourrait finir par sortir sous le nom de Galaxy Z Flip – également repéré sur un site de certification indonésien. La nouvelle marque a du sens pour Samsung, qui semble résolu à mélanger le combiné pliable dans sa gamme principale tout en conservant la semelle distincte du Fold avec une étiquette Z de premier ordre. “Flip” dans le nom de la rumeur suggère un facteur de forme repensé dont nous discuterons dans la section suivante.

Sommes-nous en train de recevoir un téléphone à clapet de Samsung? Vous aimez le flip Moto-Razr?

Oui, et oui, mais avec un physique Samsung, bien sûr. Avec ce choix de conception, l’entreprise fabrique un smartphone de taille normale qui se plie en un carré de poche, au lieu d’une tablette flexible qui ne peut contenir qu’une poche de veste. ET News a rapporté en juin qu’un tel appareil était effectivement en cours, auquel Bloomberg a ajouté plus tard que Samsung s’était associé au designer américain Thom Browne pour obtenir le bon design. Le géant sud-coréen n’a pas mis longtemps à officialiser le prochain facteur de forme à clapet dans une vidéo destinée aux développeurs.

Vers la mi-décembre, le Galaxy Z Flip a coulé dans un tas de photos qui ont réitéré ce que nous avions déjà entendu, y compris un écran qui se replie horizontalement le long de l’axe X. Ce qui a attiré notre attention, c’est l’absence d’une prise casque (ce qui n’est pas surprenant à ce stade) et, plus important encore, l’absence d’un lecteur d’empreintes digitales. Il y a de fortes chances que nous puissions voir à nouveau un capteur capacitif intégré dans la clé de verrouillage encastrée, par opposition à un capteur intégré que le pli de 2000 $ de l’année dernière a également évité. En dehors de cela, ces images et l’ensemble de nouveaux rendus en disent long sur le pliable inopiné, dans lequel nous plongerons profondément dans les sections ci-dessous.

Samsung équipera également son Fold de deuxième génération d’une «charnière dissimulée», comme indiqué dans un dossier de marque repéré par LetsGoDigital. Max Weinbach de XDA a fait remarquer que la nouvelle charnière est conçue pour maintenir le Z Flip à n’importe quel angle où vous le laissez, au lieu de seulement deux larges ouvert et fermé, permettant une variété de cas d’utilisation. Il a déclaré séparément que Samsung n’a pas fait de progrès pour masquer le pli, qui restera aussi visible que jamais. Vous pouvez voir la charnière en action lorsqu’elle ferme le téléphone dans la vidéo ci-dessous.

Samsung Galaxy Z Flip – Première vidéo pratique pic.twitter.com/4b8Uzt5kRB

– Ben Geskin (@BenGeskin) 2 février 2020

Si vous souhaitez couvrir votre possession flexible, Samsung peut également apporter un étui en cuir premium de 100 £ (130 $) pour le téléphone à clapet, qui devrait venir dans une nouvelle couleur pourpre, à l’exception des options standard en noir et blanc, et quelques finitions éclatantes – or et argent.

L’affichage se pliera-t-il? Oh, attendez.

Toutes les critiques et les retards de publication auxquels le Galaxy Fold a été confronté n’étaient que le résultat de l’échec de son affichage à gauche et à droite. Samsung a peut-être adopté une approche plus prudente cette fois pour répondre à au moins quelques-unes des préoccupations initiales, sinon toutes. Le Galaxy Z Flip peut abandonner la couche de plastique, ce qui a rendu l’écran du Fold sujet aux rayures, au profit d’un matériau en verre plus résistant. En étroite collaboration avec ses partenaires pour développer un verre ultra-mince, Samsung devrait bientôt disposer du tout premier écran en verre pliable, ce que Ice Universe corrobore également.

La gauche: Écran principal pliable. Droite: Affichage secondaire au dos.

Nous savons que l’écran 1080p du combiné mesurera 6,7 ​​pouces avec le rapport d’aspect 22: 9 une fois déplié, mis à part le fait qu’il s’agit d’un panneau Dynamic AMOLED flexible. Dans les images divulguées, l’affichage s’étire d’un bord à l’autre, bien qu’avec des lunettes visibles. Si vous regardez de plus près, les lunettes sont posées sur l’écran, peut-être pour un renforcement supplémentaire, de sorte que vous n’obtiendrez pas cette sensation transparente de verre 2.5D fondant dans le cadre métallique auquel nous nous attendons. Vous ne devez pas non plus attendre des trucs sophistiqués comme un taux de rafraîchissement plus élevé.

Animation de charge pour le deuxième écran.

Tout comme le Motorola Razr, le Galaxy Z Flip aura également un écran secondaire, bien qu’un plus petit, comme le montre l’une des images divulguées. L’écran externe d’un pouce se trouve juste à côté des caméras arrière, vous permettant de consulter l’heure et les notifications sans avoir à ouvrir le téléphone. Weinbach a repéré quelques animations de charge conçues pour le mini-écran en forme de capsule (espérons-le en couleur). Dans les rendus ci-dessus, l’écran se camoufle en faisant correspondre la couleur de l’appareil, également indiquée dans la vidéo tweetée par Ben Geskin (ci-dessus).

Quel genre de performance nous attend?

Ça devrait être plutôt bien, en fait. Le processeur Snapdragon 855 (ou le 855+), qui résiste toujours bien, devrait alimenter l’appareil sur tous les marchés, si l’on en croit les sources de MySmartPrice. Bien qu’elle ne soit pas la dernière en date, la puce haut de gamme Qualcomm devrait gérer la plupart des tâches sans effort, au moins pendant quelques années. Néanmoins, le choix de Samsung semble être une mesure de réduction des coûts, à moins qu’une contrainte de conception ne l’oblige à opter pour ce SoC particulier. Quoi qu’il en soit, le téléphone devrait être livré avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, contre 512 Go sur le Fold 2019. Il peut même obtenir une paire de haut-parleurs stéréo, selon un pronostiqueur connu.

Interface maquette: une capture d’écran de la vidéo Samsung ci-dessus

En termes de logiciels, vous ne devriez rien attendre de One UI 2.0 basé sur Android 10, bien que le système d’exploitation devrait être beaucoup moins taxé sur le matériel cette fois-ci. La continuité de l’application – une fonctionnalité qui permet une expérience d’application transparente lors du basculement entre les écrans du Galaxy Fold – ne devrait pas être requise sur le Z Flip, étant donné que son affichage secondaire aura des fonctionnalités bien limitées. De plus, les développeurs trouveront plus facile d’adapter leurs applications pour ce facteur de forme à clapet que pour un téléphone avec deux écrans fonctionnels, avec des résolutions et des rapports d’aspect différents. La vidéo ci-dessous (via SamMobile) donne un petit aperçu du logiciel, qui ne semble pas si différent d’un téléphone Samsung ordinaire exécutant One UI, en plus de confirmer certaines des spécifications.

Comment roule la caméra?

Une fois mordu, deux fois timide: c’est peut-être l’état actuel de Samsung, qui joue en toute sécurité avec son pliable à prix réduit. Le Galaxy Z Flip recevra une paire de capteurs orientés vers l’arrière, comme le montrent les photos divulguées ci-dessus, au lieu d’aller par-dessus bord avec une configuration à quatre caméras comme la ligne S20. Les deux caméras étaient auparavant censées correspondre aux principaux capteurs de zoom 108MP et 5x du S20 Ultra, mais un nouveau rapport revendique des capteurs 12MP de résolution inférieure à la place, peut-être ceux trouvés sur les produits phares Samsung 2019. Compte tenu de l’ensemble de la situation de réduction des coûts ici, ce dernier cadre mieux.

À l’avant, vous obtiendrez une caméra selfie perforée, également visible sur les photos divulguées, éliminant certains des premiers rapports de Samsung présentant une caméra sous-écran avec le modèle à clapet. Lors de notre dernière vérification, la technologie de pointe n’avait pas suffisamment mûri pour faire ses débuts sur un combiné grand public, au moins au début de 2020. MySmartPrice pense que la caméra avant aura un capteur 10MP plus traditionnel emprunté à la série Note10.

Interface utilisateur de la caméra adaptable: une capture d’écran de la vidéo Samsung ci-dessus

Quel est l’état de la batterie?

Le téléphone à clapet sera livré avec une paire de batteries, dont l’une pèse 900mAh, mesurant une capacité moyenne de 3300mAh. Avec cet agencement de batterie asymétrique, la répartition du poids peut être un peu difficile, en particulier sur un téléphone qui sera retourné des dizaines de fois par jour. En dehors de cela, le Z Flip a d’abord été conçu pour prendre en charge des vitesses de charge allant jusqu’à 45 W, mais un site de certification chinois nous porte à croire que Samsung pourrait le limiter à 15 W, le plus susceptible de réduire les coûts ou de mieux gérer la dissipation thermique sur ce compact facteur de forme. Espérons que la société ne lésinera pas sur la charge sans fil (et sans fil inversée), étant donné que le prédécesseur la soutenait.

La batterie 900mAh.

Quand puis-je en attraper un et le retourner?

Pour son dévoilement, nous examinons l’événement Unpacked prévu pour le 11 février, où la série Galaxy S20 deviendra également officielle. Les rapports indiquent que le Z Flip verra une disponibilité beaucoup plus large que le premier Fold, bien que Samsung puisse lancer le processus de déploiement de son marché domestique. Il est sûr de supposer que les principaux marchés, y compris les États-Unis et ceux d’Europe et d’Asie, feront partie des phases de vente initiales, étant donné qu’il a déjà mis en sac le certificat FCC (via SamMobile). Samsung cherche à combiner cette disponibilité mondiale avec un prix plus accessible pour pousser 6 millions d’unités du Flip avant la fin de 2020.

En parlant d’accessibilité, le Galaxy Z Flip était à l’origine considéré comme une affaire avec un prix populaire d’environ 1 million de wons (~ 860 $), ce qui est remarquablement inférieur au tag d’origine de 1980 $ du Fold. Mais nos espoirs d’obtenir un pliable abordable ont rapidement été anéantis lorsque le montant de 1400 € (~ 1550 $) a été flotté, rapprochant le combiné Samsung du Motorola Razr. Si vous nous demandez, nous placerions notre argent sur un chiffre quelque part entre les deux.

À ce stade, il devrait être très clair que le Galaxy Z Flip ne serait pas une suite directe au Galaxy Fold de l’an dernier, mais une alternative rentable à un nouvel appareil qui est resté hors de portée pour la plupart. Cela signifie également que les deux plis peuvent coexister sans marcher l’un sur l’autre, et nous pourrions même voir un pliable plus premium de Samsung pour répondre au marché de niche à l’extrémité supérieure du spectre.