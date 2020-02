Le Galaxy Z Flip est «légèrement» plus facile à réparer que le Motorola RAZR

Après nous avoir donné un aperçu des composants internes du Motorola RAZR la semaine dernière, iFixit a maintenant publié une vidéo de démontage du nouveau Galaxy Z Flip de Samsung. Sans surprise, iFixit dit que le pliable à clapet de Samsung est légèrement plus facile à réparer que le RAZR de Motorola. Pourtant, un score de réparabilité de seulement 2 sur 10 est certainement assez décevant.

Lors de l’annonce du Galaxy Z Flip lors de son événement Unpacked la semaine dernière, Samsung a affirmé que le “bouclier de fibre” dans la charnière du téléphone aide à empêcher la poussière de pénétrer à l’intérieur. Malheureusement, iFixit a constaté que les couches de fibres intégrées dans la charnière du Galaxy Z Flip ne sont pas très utiles pour empêcher la poussière parasite de pénétrer dans les composants internes du téléphone.

Le Galaxy Z Flip a été déposé dans un sac rempli de poussière violette pour tester l’efficacité du «bouclier de fibre». Après avoir sorti le Galaxy Z Flip du sac, iFixit l’a démonté et a trouvé un tas de poussière violette autour de la charnière ainsi que d’autres parties du téléphone. La plus grande collection de poussière a été trouvée dans la charnière, ce qui a provoqué un “bruit terrible” lors de l’ouverture et de la fermeture du téléphone.

Même si Samsung ne dit pas que le Z Flip est résistant à l’eau, le démontage a révélé un nano-revêtement hydrophobe sur la carte mère. Cela signifie que le Galaxy Z Flip est légèrement résistant à l’eau et peut facilement survivre à un déversement accidentel.