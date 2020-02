Le Galaxy Z Flip pliable de Samsung a l’air brillant et cher dans la première vidéo divulguée

Le téléphone pliable Galaxy Z Flip de Samsung a vu moins de fuites que son homologue de la série Galaxy S20, mais nous en savons encore beaucoup sur le dispositif de pliage orienté verticalement.

Pour commencer, il est configuré pour se plier de haut en bas, contrairement au Galaxy Fold de Samsung, qui se plie horizontalement. Il est également considérablement plus compact que le Fold, passant d’un boîtier à clapet court à ce que nous connaissons comme un smartphone de taille standard (mais toujours grand 22: 9).

Samsung Galaxy Z Flip – Première vidéo pratique pic.twitter.com/4b8Uzt5kRB

– Ben Geskin (@BenGeskin) 2 février 2020

Maintenant, Ben Geskin, un leaker, a publié une vidéo qu’il a obtenue par quelqu’un qui semble tester le Galaxy Z Flip dans un environnement contrôlé. Il s’agit clairement d’un échantillon d’ingénierie, avec le téléphone, une fois ouvert et déverrouillé, montrant un formulaire de consentement de sécurité Samsung. Il y a aussi des filigranes uniques sur le côté du téléphone pour identifier le titulaire. Soit cette personne a mis son travail en danger, soit la vidéo a été volée et distribuée à son insu (de toute façon, le propriétaire d’origine du téléphone est probablement sans emploi).

Selon Ishan Agarwal, la couleur de ce modèle particulier est Mirror Purple, confirmée par le revêtement réfléchissant qui montre des reflets (et probablement des empreintes digitales après un court laps de temps).

Dans cette vidéo, vous pouvez également voir le petit ticker 1 pouce OLED, qui affiche l’heure et la date et, probablement, les notifications entrantes et même, selon les fuites précédentes, fonctionne comme un viseur pour la caméra selfie.

Une fois ouvert, vous pouvez voir le grand écran intérieur du téléphone, qui devrait être recouvert par la première itération d’un verre pliant, ce qui devrait le rendre plus difficile à endommager avec une utilisation quotidienne.

Quelles sont les spécifications?

En raison du long délai de développement du téléphone, nous nous attendons à des spécifications en ligne avec la plupart des téléphones 2019, pas ceux à venir en 2020. Cela comprend un SnCdragon 855+ SoC et 8 Go de RAM par opposition au Snapdragon 865 de la prochaine série Galaxy S20. et 12 Go de RAM.

Quand le Galaxy Z Flip sortira-t-il?

Bien que nous ne sachions pas quand le Galaxy Z Flip sera rendu public, il est possible qu’il sortira aux côtés de la série Galaxy S20 le 6 mars.

Combien coûtera le Galaxy Z Flip?

Rien de définitif n’a été révélé à ce stade sur le prix du Galaxy Z Flip, mais selon les rumeurs, il se situerait aux alentours de 1500 USD lors de sa sortie, soit un peu moins que le prix d’origine du Galaxy Fold de 1980.

