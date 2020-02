Le Galaxy Z Flip pliable de Samsung fait ses débuts en Inde pour 109999 ₹ (1535 $)

Après ses débuts aux États-Unis la semaine dernière, Samsung a officiellement lancé aujourd’hui le Galaxy Z Flip en Inde. Le smartphone pliable a été évalué à 1 999 999 ₹ (1535 $) dans le pays, ce qui est supérieur à ce qu’il coûte aux États-Unis.

Les précommandes du Galaxy Z Flip seront mises en ligne demain via la boutique en ligne Samsung et dans certains magasins hors ligne à travers l’Inde. Bien que Samsung n’ait pas encore confirmé de date de sortie spécifique, il a déclaré que les clients ayant précommandé le téléphone pliable commenceront à le recevoir à partir du 26 février. Il sera disponible dans les couleurs Mirror Black, Mirror Purple et Mirror Gold.

Deuxième téléphone pliable de Samsung, le Galaxy Z Flip dispose d’un écran AMOLED Infinity Flex FHD + de 6,7 dynamiques avec un rapport hauteur / largeur 21,9: 9 et un verre ultra-mince. L’écran de couverture OLED de 1,1 pouce vous aide à vérifier vos notifications lorsque le téléphone est plié.

Protégez-vous avec les offres ExpressVPN, PureVPN, Surfshark et plus

La variante indienne du Galaxy Z Flip est alimentée par le même processeur Snapdragon 855+ que celui vendu aux États-Unis. Dans le département de l’appareil photo, le téléphone dispose d’un système à double caméra à l’arrière avec un grand angle de 12 mégapixels et un Objectif ultra large de 12 mégapixels. La caméra selfie 10MP du téléphone est logée dans la découpe de perforation centrée en haut de l’écran.

Garder les lumières allumées est une batterie de 3300 mAh avec une charge rapide filaire de 15 W et un support de charge sans fil. Il fonctionne sur le dernier skin One UI 2.0 basé sur Android 10 de Samsung et inclut la prise en charge de fenêtres multi-actives pour une expérience multitâche exceptionnelle.