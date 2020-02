Le Galaxy Z Flip stars dans la première vidéo pratique

Régalez vos yeux, les amis. La première vidéo pratique du Galaxy Z Flip vient de fuir.

La vidéo a été publiée par Ben Geskin sur Twitter, sans aucune information ou détail supplémentaire sur la source de la fuite. Cela dit, la vidéo semble très crédible, et à l’approche du lancement officiel de l’appareil, nous sommes convaincus qu’elle est légitime.

Le clip de 19 secondes montre le Galaxy Z Flip dans la version colorée bien nommée Mirror Purple, sous tous les angles. Nous obtenons un bon aperçu de l’arrière de l’appareil, qui abrite une double caméra, ainsi qu’un écran secondaire qui s’allume lorsque l’appareil est plié. Cet écran affiche l’heure, la date et le pourcentage de batterie, mais il est possible qu’il affiche également des notifications.

Avec l’écran étendu, le Galaxy Z Flip aura un facteur de forme très élevé, peut-être 21: 9 ou plus. Les lunettes autour de l’écran ne sont pas les plus petites, mais tout de même assez impressionnantes étant donné qu’il s’agit d’un appareil pliable. Une seule caméra perforée se trouve au centre de l’écran.

C’est difficile à dire en raison de la faible qualité vidéo, mais nous n’avons pas pu repérer de pli sur l’écran pliable. Alors que la plupart des critiques et des utilisateurs ont déclaré que le pli du Galaxy Fold n’était pas une nuisance, le problème a un impact sur la qualité perçue de l’écran. Samsung utiliserait une nouvelle technologie d’écran sur le Galaxy Z Flip, appelée Ultra Thin Glass, qui remplacera le couvercle en plastique plus fragile du Fold.

Nous pouvons également voir quelques lacunes près des charnières du Galaxy Z Flip. Sur le «téléphone à clapet» Razr de Motorola, ces écarts permettent à des débris de pénétrer, ce qui peut provoquer de petites bosses sur l’écran (ce que Motorola appelle normal). Il reste à voir si Samsung a pu contourner ce problème.

En savoir plus sur les spécifications et fonctionnalités du Galaxy Z Flip ici, et faites-nous savoir ce que vous pensez de cette vidéo.