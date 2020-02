Le Google Play Store a un gros problème de faux avis

De nos jours, il est acquis que les avis des utilisateurs sont un indicateur de qualité terrible. Tout, des avis sur les restaurants sur Yelp aux avis sur les produits sur Amazon, peut facilement être truqué, ce qui augmente (ou diminue) les scores globaux des avis.

En ce qui concerne le Google Play Store, ces fausses critiques peuvent jouer un rôle énorme dans le succès d’une application donnée. En raison du fonctionnement de l’algorithme de Google, les développeurs sont fortement incités à se tourner vers le côté obscur, même si cela signifie que leur application pourrait être supprimée de la plate-forme – ou pire, une amende massive de la FTC.

Malgré les efforts déployés pour résoudre le problème au cours de la dernière décennie, le Google Play Store et l’App Store d’Apple sont toujours infestés de fausses critiques. Leur persistance pourrait être attribuée à la nature sauvage de plates-formes mobiles relativement nouvelles, mais ce qui est clair, c’est que les deux sociétés n’ont pas réussi à trouver une solution.

L’attrait des faux avis

Pour les développeurs qui cherchent à gagner du terrain sur le Google Play Store, il n’y a pas beaucoup de raccourcis vers le succès. Même si vous créez une application ou un jeu fantastique, rien ne garantit qu’il trouvera son chemin sur les téléphones mobiles de votre public potentiel.

Outre le jeu du système avec des noms d’applications trompeurs (vous ne trompez personne, Grand Crime Auto Gangster Miami City), une application doit être poussée et présentée par l’algorithme de Google afin de gagner du terrain. L’optimisation des listes d’applications en fait partie, mais les principales façons dont l’algorithme juge la qualité sont les évaluations et les installations.

En achetant des installations et des avis à peine suffisants pour tromper le système, les développeurs peuvent améliorer considérablement leurs chances de découverte. S’ils se font prendre, Google supprimera l’application du Play Store, mais si l’alternative pourrit avec des numéros de téléchargement à un chiffre, ce n’est pas un gros coût à supporter.

Pour aggraver les choses, certains développeurs malveillants achètent également des critiques négatives pour leurs concurrents afin de classer leur classement. Un flot précoce de critiques une étoile suffit pour abaisser la moyenne et signaler à l’algorithme Play Store qu’une application n’est pas digne de promotion.

Faux avis sur le pas cher

Au crédit de Google, il a fait des efforts pour éliminer les faux avis par le passé. En 2016, il a sévi contre les avis achetés destinés à améliorer le classement d’une application, mais cela a simplement conduit les mauvais acteurs à intensifier leur jeu pour contourner le système. Google a prétendu avoir supprimé des millions de fausses critiques en 2018, mais ce n’est pas une tâche facile et certains développeurs estiment que les critiques positives légitimes ont été prises entre deux feux.

Ce jeu de chat et de souris se poursuit aujourd’hui, et ce qui nous reste est une petite mais très spécialisée industrie artisanale de fausses critiques. Nous n’allons évidemment pas les associer, mais l’analyse d’Android Authority sur cinq de ces sociétés a révélé des coûts allant de 2 à 4 USD par examen. En règle générale, plus vous achetez d’avis, moins ils sont chers par avis, avec des plans pouvant aller jusqu’à 500 avis. Un site propose même des avis incitatifs via une application facilement disponible sur le Play Store.

Pour contourner l’algorithme de Google, ces avis sont rédigés par de vraies personnes dans une grande variété de langues. Ils ne sont en aucun cas bien écrits, mais les faux avis sont pratiquement indiscernables des avis légitimes. Vous pouvez même envoyer votre propre texte pour les avis afin de cibler des mots clés spécifiques et d’améliorer encore le classement.

Vraiment amical. Heureusement, je suis capable de trier les cadeaux et de les ajouter à différents groupes. Ne fais jamais mon Noël sans ça!

Examen typique de cinq étoiles

D’autres façons de contourner l’algorithme incluent l’ajout de révisions à quatre et cinq étoiles et leur espacement dans le temps. La plupart des vendeurs louches sont flexibles à cet égard, et certains offriront même des conseils sur les meilleures méthodes pour éviter la détection.

Le propriétaire de l’application peut voir une ventilation des avis par pays, langue, appareil, etc. dans la console Play, mais les utilisateurs ordinaires doivent les prendre à leur valeur nominale. De plus, les examinateurs légitimes peuvent facilement être influencés par la pensée de groupe, poussant les utilisateurs à laisser un avis plus positif que ne le justifie leur véritable expérience.

Pour les aspirants développeurs de jeux indépendants, l’idée d’augmenter les taux d’acquisition de plusieurs centaines de pour cent semble trop belle pour être vraie. Au lieu de travailler dur pour construire et développer leur jeu, ils peuvent simplement envoyer quelques centaines de dollars via Paypal à un site Web sommaire et espérer le meilleur.

Comme mentionné précédemment, le Play Store n’est pas le seul dans ce domaine, et l’App Store d’Apple regorge également de fausses critiques. Selon nos conclusions, les avis sur iOS étaient légèrement plus chers, allant de 2 à 5 $, un seul proposant des avis moins chers sur iOS que sur Android. Cela est dû au fait qu’il est plus difficile et plus long de créer de nouveaux / faux comptes sur la plate-forme Apple. De plus, il est beaucoup plus difficile pour les applications à faible effort ou de copie d’accéder à la plate-forme en premier lieu.

Pas de solution facile

Pomme

Alors, que peuvent faire Google et Apple pour éviter le problème des faux avis? La police avec des algorithmes complexes n’a clairement pas fait l’affaire, et les plateformes d’applications sont beaucoup trop grandes pour vérifier manuellement les avis au fur et à mesure.

Une solution possible consiste à faciliter l’obtention d’avis légitimes. Apple a résolu ce problème directement avec une invite de révision native dans iOS 10.3, qui a ajouté un moyen simple pour les développeurs de demander aux utilisateurs une note sans avoir à quitter l’application. Cette simple invite de révision native a entraîné une augmentation incroyable de 32 fois les notes des applications, bien qu’une partie beaucoup plus petite de celles-ci contienne des critiques écrites, qui sont une source inestimable de commentaires pour les développeurs. De plus, 90% des applications qui l’ont mis en œuvre ont également vu leur note moyenne augmenter.

Les invites de révision natives sur iOS entraînent 32 fois plus de notes et une augmentation globale des scores des applications participantes.

Sur Android, il n’y a pas de solution unique pour obtenir des avis plus légitimes. Les développeurs Android peuvent utiliser des plugins pour inviter les utilisateurs à donner leur avis, mais ils devront toujours quitter l’application pour rédiger l’avis. Il est également strictement interdit de donner aux utilisateurs un coup de pouce supplémentaire pour laisser des avis en offrant des récompenses.

Mais même si les scores globaux des avis pouvaient être gérés plus efficacement, il y a un autre domaine qui ne serait pas affecté: la liste des meilleurs jeux gratuits. Le chef de l’exploitation de Noodlecake, Ryan Holowaty, note que bien que ces jeux se classent à un mauvais classement de 2 ou 3 étoiles, «les critiques n’ont pas vraiment d’importance, pas plus que le placement des fonctionnalités du magasin, car ces jeux fonctionnent en dehors de ce système.» La seule chose dont ils ont besoin est plus d’installations, qui peuvent être facilement usurpées pour le bon prix.

La liste des meilleurs jeux gratuits fonctionne en dehors du système d’examen, ce qui rend la police plus difficile.

Pour illustrer à quel point les notes sont importantes pour ces jeux, jetez un œil à la répartition des notes pour l’un des meilleurs jeux gratuits. Bien qu’inondés par de mauvaises critiques, ils continuent d’acquérir de nouveaux utilisateurs en raison de leur présence sur la liste. Holowaty ne voit pas non plus de solution facile à cela: «… si les détenteurs de plate-forme devaient peser davantage ces avis, vous ne verrez qu’une augmentation des avis achetés.»

Pas de fin en vue

Étant donné que Google n’a toujours pas compris comment gérer efficacement les faux avis sur Google Maps, qui existe depuis plus de 15 ans, il est peu probable de trouver une solution miracle.

En tant que consommateur, le mieux que vous puissiez faire est de signaler les avis suspects et d’être à l’affût des évaluations manipulées. Habituellement, en lisant cinq ou six avis, vous pouvez savoir si une application vaut votre temps.

Pour trouver de nouvelles applications, comptez sur les meilleures listes éditorialisées plutôt que sur les meilleures listes gratuites dans l’application, car ces dernières peuvent être facilement manipulées. Sur iOS, ces listes se trouvent dans l’onglet Aujourd’hui, et pour Android, nous avons littéralement des centaines de listes sur Android Authority pour vous aider à trouver ce que vous recherchez.

Les faux avis sont contraires aux directives de la FTC et peuvent entraîner de lourdes amendes.

Quant aux développeurs, méfiez-vous de l’utilisation de ces faux services de révision. Non seulement ils peuvent entraîner la suppression de votre application de la plateforme, mais ils peuvent également entraîner des amendes réglementaires. La FTC a révisé ses lignes directrices sur les avenants et les témoignages en 2009, resserrant les restrictions concernant les avis incitatifs ou trompeurs.

À ce jour, cela n’a été utilisé contre aucun développeur d’applications, mais il a été perçu contre 19 entreprises utilisant de fausses critiques en ligne sur Yelp et Google Maps pour 350 000 $ d’amendes en 2013. Alors que les dépenses mobiles continuent d’augmenter à un rythme incroyable, elles ont gagné pas longtemps avant que les régulateurs ne rattrapent leur retard.

