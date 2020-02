Le gouvernement américain affirme que Huawei a compromis l’application de la loi dans les réseaux téléphoniques

La bataille entre Huawei et le gouvernement américain pour des allégations d’espionnage ne montre aucun signe d’arrêt. Le mois dernier, le ministère du Commerce a tenté d’imposer davantage de limites commerciales à Huawei, et maintenant le gouvernement fédéral prétend que Huawei a des portes dérobées dans divers réseaux cellulaires à travers le monde.

Selon un rapport du Wall Street Journal, des responsables américains avertissent que Huawei peut secrètement accéder aux réseaux de téléphonie mobile dans le monde entier grâce à des portes dérobées conçues pour être utilisées par les forces de l’ordre, et a apparemment cette capacité depuis plus d’une décennie. Les responsables américains auraient gardé les informations classifiées jusqu’à la fin de l’année dernière, lorsque des détails ont été présentés au Royaume-Uni, à l’Allemagne et à d’autres pays alliés.

Huawei a nié les allégations, comme il a nié tous les rapports précédents d’espionnage. “Nous rejetons catégoriquement ces dernières allégations. Encore une fois, des accusations sans fondement sont répétées sans fournir aucune sorte de preuve concrète”, a déclaré la société dans un communiqué au Wall Street Journal.

Bien sûr, le gouvernement américain pourrait prendre cela comme une leçon selon laquelle la création de portes dérobées dans les communications et le cryptage pour l’application de la loi peut conduire à des failles de sécurité involontaires, mais je ne pense pas que cela changera l’esprit des fonctionnaires.