Le gouvernement américain explore les moyens d’utiliser les données de localisation des smartphones pour suivre la propagation du coronavirus

Le gouvernement américain est en pourparlers avec Facebook, Google et d’autres sociétés de technologie sur la façon dont les données de localisation des smartphones peuvent être utilisées pour lutter contre le coronavirus, rapporte le Washington Post.

Les entreprises technologiques pourraient regrouper des données de localisation anonymes qui pourraient être utilisées pour cartographier la propagation du coronavirus et déterminer si la distance sociale est une stratégie efficace d’atténuation des virus. Les discussions et le projet en sont aux premiers stades.

Les dirigeants de Facebook ont ​​déclaré que le gouvernement souhaitait comprendre les schémas des mouvements de personnes, qui peuvent être fournis via les données Facebook. Facebook a par le passé offert ce type d’informations sous la forme de cartes de prévention des maladies pour les chercheurs en santé, et les responsables pourraient utiliser les données pour prédire les points chauds et où allouer les ressources de santé.

“Nous sommes encouragés par les entreprises technologiques américaines qui cherchent à exploiter des données agrégées et anonymisées pour glaner des informations clés pour les efforts de modélisation COVID-19”, a déclaré un responsable du Bureau des politiques scientifiques et technologiques de la Maison Blanche, qui n’a parlé que sous couvert d’anonymat.

Des sources gouvernementales disent qu’elles “ne construisent pas de base de données gouvernementale” et que les informations tirées des données de localisation pourraient “aider les responsables de la santé publique, les chercheurs et les scientifiques à améliorer leur compréhension de la propagation du COVID19 et de la transmission de la maladie”.

Comme le souligne le Washington Post, l’utilisation de données de localisation de smartphone de cette manière pourrait mettre certains Américains mal à l’aise, selon la façon dont ils sont mis en œuvre. Les données que Facebook fournit pour d’autres projets de suivi des maladies limitent la granularité des données de localisation à un tiers de mile, sans données fournies sur le mouvement d’un individu.

“Vous essayez de prédire la probabilité qu’un groupe de personnes dans le comté de Prince George interagisse avec un groupe de personnes de D.C.”, a déclaré Laura McGorman, qui dirige le projet. Une telle prédiction pourrait fournir des indices sur la façon dont les infections pourraient voyager.

La semaine dernière, plusieurs sociétés technologiques, notamment Apple, Google, Facebook, Twitter et Amazon, ont rencontré des responsables de la Maison Blanche, où ils ont été invités à aider le gouvernement dans sa réponse à l’épidémie croissante.

Google travaille actuellement sur un site Web d’information sur les coronavirus qui devrait être lancé dans un proche avenir, après que le président Trump a annoncé à tort que Google travaillait sur un site complet qui permettrait aux gens de vérifier les symptômes, d’organiser des tests et d’obtenir les résultats des tests.

En vérité, une entreprise de Google, avait prévu de lancer un site Web axé sur les coronavirus limité à la Bay Area de Californie, et le but du site était inexact, conduisant à la confusion. Le site de Bay Area a depuis été lancé, mais Google travaille également sur un site proposant “l’éducation COVID-19, la prévention et les ressources locales”.

Des responsables de la Maison Blanche, des experts en technologie et des responsables de la santé ont également créé un portail de plus de 29000 documents de recherche sur les coronavirus qui permettent aux outils d’IA de scanner et d’analyser les données pour découvrir de nouvelles perspectives.

De plus amples informations sur les plans d’utilisation des données de localisation des smartphones pour lutter contre le coronavirus sont disponibles dans l’article complet du Washington Post.

