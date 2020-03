Le gouvernement américain explore l’utilisation des données de localisation pour lutter contre les coronavirus

Des responsables du gouvernement américain auraient eu des entretiens avec des entreprises technologiques, notamment Facebook et Google, sur la possibilité d’utiliser les données de localisation des téléphones pour suivre et cartographier la propagation de la pandémie de coronavirus.

Tel que rapporté par le Washington Post

Le gouvernement américain est en pourparlers actifs avec Facebook, Google et un large éventail d’entreprises technologiques et d’experts de la santé sur la façon dont ils peuvent utiliser les données de localisation glanées sur les téléphones des Américains pour lutter contre le nouveau coronavirus, notamment pour savoir si les gens se tiennent à des distances sûres. pour endiguer l’épidémie.

Le rapport affirme que les données de localisation des smartphones pourraient être utilisées par des experts en santé publique pour éventuellement suivre et cartographier la propagation de l’infection par le virus. Selon TechCrunch:

Les données de localisation extraites des smartphones des Américains pourraient aider les experts de la santé publique à suivre et à cartographier la propagation générale de l’infection, a théorisé le groupe, bien que la perspective de tout type de suivi de localisation risque de mettre les gens mal à l’aise, surtout quand c’est fait. à grande échelle et implique non seulement les entreprises privées avec lesquelles elles entretiennent des relations commerciales, mais aussi le gouvernement.

Ces efforts, cependant, viseraient strictement à aider des organisations comme les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) à obtenir un aperçu des modèles, dissociés de toute identité d’utilisateur individuelle. Les sources du Post soulignent que cela n’impliquerait pas la génération de tout type de base de données gouvernementale et se concentrerait plutôt sur des données agrégées anodisées pour éclairer la modélisation de la transmission et de la propagation du COVID-19.

Le gouvernement américain a déjà rencontré Apple, Google Microsoft, Facebook, Amazon et Twitter pour discuter d’une réponse coordonnée à la pandémie.

Économisez gros avec ces offres d’ExpressVPN, PureVPN et plus

Alors que la pandémie de COVID-19 est une situation sans précédent en temps de paix à notre époque moderne, la perspective d’une surveillance de masse en prenant des données de localisation de millions d’Américains mettrait probablement beaucoup de gens mal à l’aise. Il semble difficile d’imaginer comment le gouvernement pourrait y parvenir sans porter atteinte à la vie privée de sa population.