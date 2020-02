Le gouvernement américain. suit, arrête les immigrants à l’aide des données de localisation des applications

Un nouveau rapport du Wall Street Journal affirme que l’administration Trump a acheté l’accès à une vaste base de données commerciales pour cartographier les allées et venues de millions d’Américains pour lutter contre l’immigration illégale. Le Département de la sécurité intérieure (DHS) a reconnu avoir acheté l’accès aux données, mais il n’a pas voulu discuter des détails sur la façon dont il les utilise.

Selon le WSJ, le US Immigration and Customs Enforcement – une division du DHS – a utilisé ces informations pour détecter, identifier et arrêter les immigrants sans papiers. Une autre division du DHS – US Customs and Border Protection – a utilisé la base de données pour suivre l’activité des téléphones portables dans des étendues éloignées du désert et d’autres endroits inhabituels près de la frontière mexicaine pour attraper les immigrants entrants.

Il semble que l’utilisation par le gouvernement américain de ces données relève du territoire légal.

Les données de localisation ont été collectées à partir d’applications mobiles et de jeux sans prétention, les utilisateurs ont autorisé à enregistrer leur position. Il s’agit de l’une des plus grandes bases de données connues utilisées par les agents des forces de l’ordre américaines pour suivre et surveiller les personnes.

Apparemment, les données ont également été partagées avec l’ICE pour suivre les organisations de trafic de stupéfiants et de personnes ainsi que pour procéder aux expulsions. Un porte-parole de l’ICE a refusé de discuter de la validité de ces accusations.

Il semble que l’utilisation par le gouvernement américain de ces données relève du territoire légal, bien qu’un cas comme celui-ci n’ait jamais été examiné par un tribunal auparavant. Étant donné que les données ne suivent que les emplacements et non les identités individuelles, et que l’administration Trump a acheté l’accès à ces données à un fournisseur commercial, elles sont très probablement réglementées de la même manière qu’une entreprise privée pourrait l’être.

«Il s’agit d’une situation classique où la surveillance commerciale rampante dans le secteur privé saigne désormais directement au sein du gouvernement», a déclaré Alan Butler, avocat général de l’Electronic Privacy Information Center.

À l’heure actuelle, il semble que le gouvernement américain continuera de suivre légalement ses citoyens et ses immigrants en utilisant cette base de données dans un avenir prévisible.

