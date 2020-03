Le gouvernement américain utilise les données de localisation des annonces mobiles pour suivre la conformité avec les restrictions sur les déplacements

Le gouvernement américain utilise les données de localisation des smartphones de l’industrie de la publicité mobile pour suivre les mouvements des personnes au milieu de l’épidémie de coronavirus, selon un rapport du Wall Street Journal.

Les gouvernements locaux et les Centers for Disease Control and Prevention ont reçu des données anonymisées sur les personnes dans les zones “d’intérêt géographique”, dans le but de créer un portail d’informations de géolocalisation pour 500 villes à travers le pays.

Les informations seront utilisées pour savoir dans quelle mesure les gens respectent les ordonnances de séjour à domicile, selon WSJ. Citant un exemple, le rapport indique que les chercheurs ont découvert qu’un grand nombre de personnes se rassemblaient dans un parc de la ville de New York, ce qui les a amenées à informer les autorités locales.

Même si les données sont anonymisées, WSJ dit que les défenseurs de la vie privée veulent “de solides garanties juridiques” pour limiter la façon dont elles peuvent être utilisées, afin d’empêcher leur utilisation à d’autres fins. Les opérateurs de téléphonie mobile ont déclaré au média que le gouvernement ne leur avait pas demandé de fournir des données de localisation.

Le développement suit les rapports d’autres pays utilisant des données de téléphone portable pour surveiller les citoyens et voir s’ils respectent les restrictions sur les mouvements pour vaincre l’épidémie virale.

Les opérateurs de téléphonie mobile européens auraient partagé des données avec les autorités sanitaires en Italie, en Allemagne et en Autriche, tout en respectant les lois européennes sur la confidentialité. Plus tôt ce mois-ci, Israël a adopté des mesures d’urgence qui permettent aux agences de sécurité de suivre les données des smartphones des personnes soupçonnées de COVID-19 et de trouver d’autres personnes avec lesquelles elles pourraient avoir été en contact.

Remarque: En raison de la nature politique ou sociale de la discussion sur ce sujet, le fil de discussion se trouve dans notre forum Nouvelles politiques. Tous les membres du forum et les visiteurs du site sont invités à lire et à suivre le fil, mais la publication est limitée aux membres du forum avec au moins 100 messages.

.