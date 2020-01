Le gouvernement britannique exclut Huawei des parties «essentielles» du réseau 5G

Les rapports suggèrent que le gouvernement britannique a pris sa décision concernant l’utilisation du matériel Huawei dans ses réseaux 5G, l’excluant des parties “centrales” des réseaux.

Cependant, Huawei aura un accès limité aux pièces non essentielles, avec un plafond de 35% sur “l’accès des fournisseurs à haut risque”. Selon Zoe Kleinman:

RUPTURE: Huawei sera exclu des parties “principales” des réseaux 5G – plafond de 35% sur “l’accès des fournisseurs à haut risque” aux parties non essentielles

La BBC note qu’il sera également exclu des zones proches des bases militaires et des sites nucléaires. Dans un communiqué, le dirigeant britannique de l’entreprise, Victor Zhang, a déclaré:

“Huawei est rassuré par la confirmation du gouvernement britannique que nous pouvons continuer à travailler avec nos clients pour maintenir le déploiement de la 5G sur la bonne voie …” Cela donne au Royaume-Uni l’accès à une technologie de pointe et garantit un marché concurrentiel. “

Tous les principaux opérateurs britanniques utilisent déjà Huawei dans le cadre de ses réseaux 4G, cependant, le déploiement de la 5G a attiré une attention particulière en partie en raison de problèmes de sécurité et des appels du président Donald Trump et des États-Unis pour ne pas autoriser la société chinoise Tech à construire le réseau. Pékin a également mis en garde contre des répercussions “substantielles” si Huawei était exclu du processus, mettant le gouvernement britannique dans une situation assez difficile.

Cependant, les nouvelles n’affecteront pas les opérateurs britanniques de manière significative, car seulement trois utiliseraient Huawei dans sa technologie 5G, et dans une capacité limitée.

Dans un communiqué préalable à la décision, O2, qui a choisi Nokia et Ericsson comme fournisseur de matériel, a déclaré:

La position d’O2 sur le kit Huawei dans notre réseau n’a pas changé. Après des essais avec des fournisseurs, dont Huawei, l’été dernier, nous avons signé un accord avec Nokia et Ericsson en tant que nos principaux partenaires RAN pour notre déploiement 5G afin de fournir l’équipement, les logiciels et les services cellulaires.

À Londres, il existe actuellement un très petit nombre de sites Huawei issus de cet essai, qui seront remplacés par un kit Nokia.

Après notre lancement de la 5G en octobre, notre objectif est d’améliorer l’expérience client sur le meilleur réseau possible avec les actifs que nous avons déployés, y compris les sites d’essai jusqu’à ce qu’ils soient remplacés par le kit Nokia ou Ericsson.

Vodafone UK a déclaré:

“Nous n’avons aucun équipement Huawei dans notre réseau mobile principal. Il s’agit de la partie intelligente du réseau et nous avons plusieurs couches de sécurité et de cryptage en place entre celui-ci et les mâts de téléphone. Nous utilisons un mélange d’Ericsson et de Huawei dans le fourniture d’antennes passives sur nos mâts En utilisant la gamme complète de fournisseurs pour cet équipement, nous pouvons garantir la prestation de services à tous les clients mobiles.

«De plus, tous nos fournisseurs sont soumis à une analyse comparative rigoureuse de leur technologie et de leurs capacités, leader du marché. Dans le cadre de notre évaluation des risques et de notre planification de la résilience du réseau, nous testons les performances de tous les équipements de notre réseau. Nous travaillons également en étroite collaboration avec le gouvernement. et des partenaires de l’industrie pour évaluer la sécurité et les performances du secteur des télécommunications, et toujours se conformer aux dernières réglementations. “

Un porte-parole de Three avant cette décision a déclaré: “Nous continuons à rester en contact étroit avec le gouvernement et le NCSC sur la question et nous respecterons toutes les instructions données par eux.” Cependant, il a noté que Nokia est le fournisseur choisi pour son réseau principal (le bit dont Huawei est exclu). Trois ont également noté que sa relation avec Huawei était nouvelle et qu’elle avait des obligations contractuelles strictes dans l’accord RAN, ce qui signifie que Huawei devra respecter les normes fixées par le NCSC.

La correspondante politique de la BBC, Laura Kuenssberg, a commenté la nouvelle:

C’est parti – feu vert pour Huwaei mais avec des limites à leur rôle – grand appel au gouvernement qui va nous mettre en colère

