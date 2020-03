Le gouvernement exclut l’Apple Watch des tarifs

Le représentant américain au commerce a approuvé la demande d’Apple d’exclure l’Apple Watch des tarifs américains sur les produits chinois importés (via Bloomberg).

Exclusion tarifaire

En septembre 2019, le président Trump a imposé un tarif de 15% sur une liste de certains produits importés de Chine. Cette liste comprenait l’Apple Watch, mais Apple a fait valoir que puisqu’il s’agit d’un appareil électronique grand public, il devrait être exempté car «il n’est pas stratégiquement important ou lié au« Made in China 2025 »ou à d’autres programmes industriels chinois.

Les autres produits Apple qui faisaient partie de la liste comprenaient HomePod, AirPods, Powerbeats et plus encore.

Lectures complémentaires

[Apple asks for Tariff Exemptions on iPhone, Apple Watch, AirPods]

[Some Apple Products to be Hit by Trump Tariffs on September 1]