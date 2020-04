Le gouvernement indien est le dernier à s’être prononcé contre & # 039; dangereux & # 039; Zoom

Il demande à tout le personnel d’éviter d’utiliser l’application pour les affaires officielles.

Le gouvernement indien a émis un avis à ses employés, déclarant l’application «dangereuse».

Un autre rapport du gouvernement a également mis en garde contre une faiblesse importante de l’application qui la rendait vulnérable aux cyberattaques.

Cela fait suite à des initiatives similaires de Google et de diverses agences gouvernementales de Taïwan, du Royaume-Uni, de Singapour et d’Allemagne.

Après avoir été considérée comme l’application de choix pour les appels vidéo au cours des premiers stades de la crise, les choses se sont généralement dégradées pour Zoom depuis. Après la révélation de graves vulnérabilités dans ses protocoles de cryptage, le service d’appels vidéo a rencontré un barrage de critiques qui a conduit plusieurs organisations – allant du magnat de la technologie Google aux gouvernements de Taiwan, Singapour, Royaume-Uni et Allemagne – à choisir d’interdire son utilisation par leurs employés.

Le dernier en date est le ministère indien des Affaires intérieures (via The Economic Times), qui a publié cette semaine un avis faisant référence à l’application comme étant une “ plate-forme dangereuse ”. La note fait suite à des avertissements similaires de la Computer Emergency Response Team of India (CERT-in), qui note que l’application contient “des faiblesses importantes qui peuvent rendre les utilisateurs vulnérables aux cyberattaques, y compris la fuite d’informations de bureau sensibles à des criminels”.

L’avis demande au personnel de s’abstenir d’utiliser l’application à des fins officielles ou de suivre des directives strictes pour garantir la sécurité de ses communications. Ceux-ci incluent la création d’un nouvel ID utilisateur et d’un nouveau mot de passe avant chaque réunion, la désactivation de la fonction Rejoindre, la désactivation du transfert de fichiers, etc.

Zoom, pour sa part, a reconnu les problèmes qui affligent son service et a promis une action rapide. Il a déjà amélioré les exigences de mot de passe pour son application et a activement sollicité des experts en sécurité pour l’aider à renforcer ses défenses.

