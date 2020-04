Le Grammy Museum at Home propose des expositions gratuites, des cours de musique et des conférences d’artistes

Le Grammy Museum de Los Angeles, en Californie, pourrait être fermé pour le moment, mais cela vous donne en fait plus d’occasions de découvrir certaines expositions et programmes publics qui sont maintenant publiés gratuitement en ligne. Des discussions intimes et des performances avec des artistes comme Billie Eilish et FINNEAS, Brandi Carlisle ou X Ambassadors aux cours d’éducation musicale sur la production, les carrières musicales, etc., cette sélection de contenu n’a jamais été mise à la disposition du public gratuitement jusqu’à présent, et de nouveaux contenus continuent d’être publiés.

Programmes publics

La série numérique des programmes publics du Grammy Museum se compose de discussions intimes avec une sélection des meilleurs artistes de l’industrie. Ceux-ci n’ont jamais été publiés numériquement jusqu’à présent, et on ne sait pas combien de temps le site Web du Grammy Museum continuera de les montrer gratuitement. À ce moment, vous pouvez regarder des discussions avec des artistes comme:

D’autres sont disponibles maintenant et d’autres arriveront bientôt, alors assurez-vous de consulter l’intégralité du site Grammy Museum at Home pour plus de contenu.

Éducation musicale

Les cours d’éducation musicale peuvent être assez chers, mais heureusement, le Grammy Museum a mis à disposition gratuitement un certain nombre de cours pour une durée limitée, y compris sur des sujets tels que la production d’EDM, les carrières musicales, la musique du mouvement des droits civiques, et bien plus encore. Ces plans de cours multimédias comprennent des vidéos et des ressources téléchargeables pour vous aider à fournir une mine d’informations. Vous pouvez commencer à apprendre avec des cours comme:

Plus de classes sont ajoutées, et plusieurs des cours ci-dessus ont déjà quelques leçons ajoutées au site Grammy Museum at Home si vous voulez continuer avec ce que vous avez appris.

Plus à voir

Il y a beaucoup plus à découvrir sur le site du Grammy Museum at Home, du Club Album hebdomadaire spécial qui couvre des albums comme Bob Marley et Wailers ‘Catch A Fire à une exposition numérique de Whitney !, inspirée par le grand Whitney Houston. Plus de contenu est disponible chaque semaine, alors n’oubliez pas de revenir pour des discussions, des cours et des expositions encore plus excitants et exclusifs, car ils ne seront certainement pas disponibles pour toujours.

Comment afficher le contenu du Grammy Museum at Home de n’importe où

